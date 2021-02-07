نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فري فاير.. أهم أطوار لعبة المعركة الملكية Garena Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت لعبة فري فاير من أكثر الألعاب التي قام العديد من الأشخاص بلعبها والحصول عليها، وذلك في عام 2019، ولما حصلت عليه من شعبية بين الأفراد، فقد نالت جائزة أفضل لعبة، وذلك خلال تصويت تم على متجر بلاي، خلال عام 2019، فقد حققت اللعبة أرباحاً ضخمة، تعدت المليار دولار، بين الآلاف من الأشخاص عبر جميع أرجاء العالم.

فري فاير

تتضمن اللعبة خمسين لاعب، ويقومون بالنزول في مكان محدد واحد، وذلك للقيام بالبحث عن المعدات، والمواد التي تساعدهم في التخلص من الأعداء، والذين يقومون بالتعرض لهم ومحاولة القضاء عليهم، والتمكن من الوصول للنهاية، حيث لا يوجد بعدهم أحداً حي على الجزيرة، وهذه اللعبة من ألعاب التشويق والمغامرة.

أشكال اللعبة

عند الحصول على اللعبة، ستجد أنها تمتلك عدة أشكال، أو طرق للعب ومنها ما يلي:

الشكل التقليدي

في هذه الحالة، يجد اللاعب نفسه بين خمسين لاعباً، ويتواجدون في طائرة، وبعد ذلك يتوجه للنزول منها، وعندها يكون عليه القيام بالبحث عن الموارد اللازمة والمعدات المختلفة كي ينتصر على أعدائه، ويتعرض للعديد من الأعداء الذي يجب عليه التخلص منهم، لضمان بقائها حي، ويمكنه الذهاب لمنطقة الحماية للاختباء بها من الخطر.

ساعة الزحمة

ينتقل اللاعب فيه إلى الطائرة، وذلك ضمن 22 لاعب آخرين، ويتم تنزيلهم في منطقة مزدحمة، وهنا يبدأ نزالهم مع الأعداء، ويكون اللاعب الأخير هو الفائز.

كلاش سكواد

في هذا الشكل، يتوجه اللاعب لحلبة صغيرة للقتال، ويحتوى على فريقين يمتلكون أربع لاعبين، وتتمثل مراحله في سبع جولات، ومن يمر بكل هذه الجولات، يكون هو الرابح.

وفي النهاية، لقد ذكرنا بعض المعلومات عن لعبة فري فاير، والأشكال المختلفة للعبة، ويمكن الحصول على اللعبة من المتجر جوجل بلاي للإستمتاع بها.