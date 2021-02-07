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عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير بطريقة مختلفة ومضمونة والحصول علي 1000 جوهرة يومياً مجانا، فقد وفرنا لكم في بعض مقالتنا السابقة كيف يتم شحن جواهر فري فاير بدون التعرض إلي ضرر أو عملية نصب وكيف يتم الحصول علي الجواهر مجانا، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا موقع ثقفني، بعض الخطوات التي يمكنكم فعلها لكي يتم شحن الجواهر مجانا.

شحن جواهر فري فاير مجانا

تعد لعبة فري فاير من افضل الألعاب التي تم إنشاءها منذ عام 2017 ميلادي والتي أخذة شهرة كبيرة علي مستوي العالم كله، حيث أنها تعتبر لعبة إلكترونية تم تنزيلها من علي المتجر بلاي، ففي الفترات الأخيرة ازدادت الأسئلة كثيراً علي جميع المواقع عن كيف يتم شحن الجواهر فقد وفرنا لكم في خلال الفقرة التالية كيف يتم شحن الجواهر بطريقة صحيحة.

يقوم اللاعب بإنشاء حساب علي الجيميل علي الهاتف الجوال الخاص به. قم بالدخول علي المتجر الخاص بهاتفك ثم قم باختيار كلمة Payment. اختر أمر Use Maroc Telecom billing وقم بالدخول علية. يمكنك شراء لعبة إلكترونية. عليك توفير 15 درهما لكي تتمكن من شراء جواهر فري فاير.

كيفية تحميل فري فاير علي الكمبيوتر

قم بتحميل برنامج المحاكاة التي تعمل علي نظام الاندرويد. يمكنك بعد التحميل المحاكاة تنزيل لعبة فري فاير من خلاله من خلال الدخول علي جوجل بلاي ثم يمكنك تثبيت المحاكي.

شحن جواهر فري فاير مجانا

قم بالدخول علي حساب المتجر بلاي الخاص بك. قم بتحويل حساب المتجر الخاص إلي حساب أمريكي بدلا من بلدك. عند تحويل المتجر إلى أمريكي سوف يتم تحويل عدد كبير من النقاط. يقوم الموقع بعرض بعض البرامج التي يمكنك تنزيلها لكي تحصل علي الجواهر مجانا. يقوم اللاعب بإدخال رمز أل ID لكي يتم تحويل النقاط إلى الحساب الخاص به.

كيف يتم شحن جواهر فري فاير