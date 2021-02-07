نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيلون ماسك يتسبب في تدفق المستخدمين الصينيين إلى Clubhouse بعد حديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيلون ماسك سبب استخدام Clubhouse وهو عباره عن احدث تطبيق للدردشة الصوتية يجذب تطبيق الصوت الاجتماعي الخاص Clubhouse أعدادًا كبيرة من المستخدمين الجدد من الصين القارية ، حيث لا يزال التطبيق الأمريكي غير خاضع للرقابة من قبل السلطات على الرغم من المناقشات المزدهرة حول الحقوق والهوية الوطنية ومواضيع حساسة أخرى.

تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الغربية ، بما في ذلك Twitter و Facebook و YouTube ، محظورة في الصين ، حيث تخضع الإنترنت المحلي لرقابة صارمة للتخلص من المحتوى الذي قد يقوض الحزب الشيوعي الحاكم.

شهد تطبيق Clubhouse ، الذي تم إطلاقه في أوائل عام 2020 ، نموًا هائلاً في أعداد المستخدمين في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عقد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood ، فلاد تينيف ، مناقشة مفاجئة على المنصة.

لا يمكن الوصول إلى غرف الدردشة الخاصة بها إلا عن طريق دعوات من الأعضاء الحاليين ، واعتبارًا من يوم الأحد ، تم بيع الدعوات إلى المنصة مقابل ما بين 50-400 يوان (7.73 دولار – 69.59 دولارًا) على مواقع التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة.

يتدفق المستخدمون الصينيون إلى نادي تطبيق الدردشة الأمريكي Clubhouse ، متهربين من الرقابة

إيلون ماسك سبب استخدام Clubhouse لاحظت رويترز بشكل مباشر العديد من محادثات “النادي” باللغة الصينية حيث استمع الآلاف من المستخدمين إلى مناقشات صوتية واسعة النطاق تغطي موضوعات تشمل معسكرات الاعتقال في شينجيانغ واستقلال تايوان وقانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

أصبحت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، مما وسع نطاق التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المحظورة في البلاد.

في حين أن Clubhouse لا يزال غير خاضع للرقابة ، فهو متاح فقط على أجهزة iOS وغير متوفر في متجر تطبيقات Apple المحلي ، وكلاهما من الحواجز الرئيسية لاستخدامه على نطاق واسع في الصين.

يمكن لمستخدمي البر الرئيسي الصيني الوصول إلى التطبيق من خلال تعديل موقع متجر التطبيقات الخاص بهم.

من غير الواضح سبب استمرار إلغاء حظر التطبيق في الصين ، على الرغم من أن بعض المواقع الاجتماعية الأجنبية ذات المتابعين الصينيين الصغار تمكنت من العمل تحت رادار الرقابة ، بما في ذلك 8kun ، وهو مركز مركزي لأتباع QAnon.

في دردشة إحدى الأندية التي تركز على سياسات هونج كونج ، ناقش نشطاء وصحفيون وفنانون الرئيس الأمريكي السابق ترامب وقاعدة دعمه في المستعمرة السابقة.

تضمن نادٍ شهير آخر للغة الصينية على الموقع حتى يوم السبت تبادلًا مفتوحًا نادرًا بين مستخدمي الإنترنت في الصين وتايوان وهونغ كونغ بسبب التوترات السياسية المتزايدة في المنطقة.

أصبحت المناقشة موضوعًا ساخنًا على موقع التواصل الاجتماعي الصيني الشبيه بالتويتر Weibo يوم السبت.

قال أحد المستخدمين في منشور شهير على Weibo نال إعجاب أكثر من 65000 مرة: “لا أعرف إلى متى يمكن أن تستمر هذه البيئة”. “لكنني بالتأكيد سأتذكر هذه اللحظة في تاريخ الإنترنت.” (الدولار = 6.4664 يوان صيني)