نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل في ملف pdf باستخدام مايكروسوفت وورد بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث إن مستخدمي الإنترنت إلى Adobe Acrobat لقراءة تعديل في ملف pdf ولكن للأسف يحتاجون إلى شراء نسخة مدفوعة من البرنامج لتعديل هذه الملفات، ولكن هناك طرق بسيطة لتعديل PDF دون دفع أي رسوم.

ما هو pdf

بغض النظر عن نوع الكمبيوتر المستخدم لفتح الملف أو نوع نظام التشغيل الذي يعمل على الجهاز، فهو ملف يتشابه شكله وتنسيقه دائمًا، وتجدر الإشارة إلى أن pdf هو تنسيق مستند مختصر محمول، ويمكن للمستخدمين استخدام Adobe Acrobat Reader لفتح مثل هذه الملفات.

تعديل في ملف pdf

يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام محرر مستندات Google لضبط ملفات PDF باتباع الخطوات التالية:

● انتقل إلى Google Drive على الإنترنت ومن خلال ما يلي خطوات تحميل الملف المراد تعديله.

● انقر فوق أيقونة NEW الزرقاء.

● انقر فوق تحميل ملف من القائمة المعروضة.

● حدد الملف المطلوب وانتظر حتى يكتمل التنزيل.

● انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم الملف المعروض في قائمة Google Drive، ثم انقر فوق فتح باستخدام.

●حدد محرر مستندات Google من القائمة المعروضة.

● ابدأ في إجراء التغييرات المطلوبة على الملف.

● قم بحفظ الملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالتنسيق المطلوب بالنقر فوق الملف، ثم النقر فوق تنزيل ، مثل: Docx، و ODT، و TXT، و RTF.

تعديل في ملف pdf باستخدام مايكروسوفت وورد

يمكنك استخدام Word 2013 أو 2016 Word لتعديل ملفات PDF على النحو التالي:

●افتح Microsoft Word ثم انقر فوق خيار “ملف” في القائمة الموجودة أعلى الشاشة.

● ثم انقر فوق على فتح.

●ابحث عن ملف PDF المراد تعديله وانقر لفتحه.

● ستظهر رسالة للمستخدم تفيد بأنه سيتم فتح ملف PDF بتنسيق قابل للتحرير ويجب عليه النقر فوق “موافق”.

وبهذا نكون قد تعرفنا على جميع الخدمات التي نقدمها بتعديل في ملف pdf، وكيف تحرص حرصاً شديد على راحة العميل وتوفير الأمان والجهد والوقت والمال له، وهذا لن تستطيع أن تجده في أي مكان آخر مهما بحثت.