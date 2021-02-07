نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفوا على هواتف أيفون التي يشملها التحديث الجديد من شركة آبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواتف أيفون بالتحديث الجديد من آبل، من المنتظر أن تقوم شركة آبل الشهيرة بالإعلان مجموعة هواتفها التي سيشملها التحديث الجديد التابع لنظام iOS 15 والذي من المفترض أن يحمل لمجموعة من التحديثات الجديدة والمميزات التي لم تتوفر في أي نظام مسبق، حيث سيطال هذا التحديث للأجهزة التي تعمل بنظام iOS 14 كذلك، ولذلك ينتظر العديد من مستخدمي هواتف آيفون مؤتمر WDC 2021 العالمي للمطورين للتعرف على الأجهزة الجديدة التي سيتوفر بها التحديث الجديد.

الهواتف المتاح بها تحديث آبل

ويمكن حصر أجهزة هواتف أيفون التي ستضمن التحديث الجديد بها في التالي:

أيفون 8، وأيفون 8 بلس.

أيفون 7، وأيفون 7 بلس.

أيفون SI للإصدار الثاني.

أيفون إكس وأيفون إكس آر وكذلك أيفون إكس إس ماكس.

أيفون 12 وأيفون 12 ميني وكذلك أيفون 12 برو وأيضًا أيفون 12 برو ماكس.

أيفون 11 وأيفون 11 برو.

أيفون برو ماكس.

ومن يمتلكون إحدى الأجهزة السابقة يمكن أنه يضمن تحديث نظام iOS الخاص به نظام iOS 14 ليصبح نظام iOS 15 والتمتع بالمميزات الجديدة التي يتميز بها نظام iOS 15.

هواتف أيفون لن يشملها تحديث شركة آبل

أما عن الهواتف التي لن تطال تحديث شركة آبل فهي:

أيفون إس أي للإصدار الأول.

أيفون 6 إس وأيفون 6 إس بلس.

والتحول الجديد للأنظمة الذي لن يشمل للأجهزة السابقة لا يعني أنها ستصبح بدون فائدة أو بدون قيمة ولكنها لازالت جيدة، ولكن عند البحث عن أجهزة بمستوى حماية وآمان أكبر فيفضل شراء هاتف من هواتف آبل الذكي والحديث.

مميزات نظام iOS 15

حتى الآن لم يتم إعلان الكثير عن خصائص نظام ios 15 الجديد، ولكن هناك بعض التسريبات حول إمكانية الهواتف الجديدة لتنزيل الإصدار الجديد من أنظمة iOS.