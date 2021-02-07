نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طرق شحن شدات ببجي وتفعيل الرويال باس للعبة ببجي موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع طرق شحن شدات ببجي ، حصدت لعبة ببجي في الفترة الأخيرة الكثير من المتابعين واللاعبين حول دول العالم كله، حيث وصل عدد متابعينها نحو 400 مليون لاعب، فهي من الألعاب المسلية وتصنف من الألعاب الانتقامية التنافسية حيث يتقاتل عدد 100 لاعب في الجيم الواحد، حتى يفوز مجموعة منهم 4 أفراد أو فرد واحد بحسب تحديدك في بداية اللعبة وانتصار آيا منهم يرجع إلي استخدامه وحصوله علي الأسلحة القوية والأزياء المميزة وتفعيل الرويال باس الذهبي الخاص بلعب ببجي موبايل، يعتبر الرويال باس هو عروض تقدمها الشركة للاعبين لعبة ببجي موبايل كل موسم عن طريق إعطاء المهمات بشكل يومي أو أسبوعي، عند اجتيازها يحصل اللاعب علي عديد من الجوائز سواء كانت أسلحة أو ملابس أو قنابل تؤهله إلي الفوز والتنافس والانتصار علي غيره من اللاعبين.



أسرع طرق شحن شدات ببجي

يمكنك شحن شدات ببجي عن طريق البطاقات من خلال الفيزا أو حساب باي بال الخاص ب اللاعب.

بطاقات آيتونز لشحن شدات ببجي

عن طريق رصيدك الخاص بك في أبل ايدي يمكنك استخدام هذه الطريقة مع أجهزة الأيباد و الأيفون

عن طريق هذه البطاقات اشحن رصيدك في أبل ايدي.

سجل دخولك إلي لعبة ببجي موبايل .

اختار وجهة شراء الشدات من اللعبة UC اختار الشدات التي تريد الحصول عليها مقابل رصيدك.

قم بالدفع عن طريق رصيدك.

بطاقات ببجي السريعة:

يمكنك من خلال موقع بطاقاتي المعروف شراء بطاقات ببجي.

بعد شرائك للبطاقة يصلك كود علي حسابك الخاص .

قوم بفتح موقع لعبة ببجي الرسمي.

قم بإدخال كودك في اللعبة في من إيميلك الخاص بك الذي تلعب به وكود البطاقة الذي حصلت عليه بعد شرائك .

قم بالنقر علي كلمة Redeem بعد إدخال الرموز التي ستظهر لك.

أفضل طرق شحن الشدات مجانا

يمكنك الحصول علي شدات UC من خلال مشاهدتك للفيديوهات التي تقدمها الشركة في اللعبة بشكل يومي وعند فتحها تحصل علي نقاط يمكنك استخدامها وتحويلها إلي الشدات التي ستفيدك في القتال والحصول علي المميزات كما ذكرنا سابقا في بداية هذه المقالة .