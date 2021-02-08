نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت خطوة بخطوة مجانا 100 % بدون فيزا على جميع الأجهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت أيَه بي كيه تحتوي لعبة فورت نايت أيه بي كيه على العديد من المميزات، والتي تجعلها منها أحد الألعاب المفضلة عند مجموعة كبيرة من المستخدمين، بجانب إمكانية تحميلها عبر أجهزة الهواتف الذكية المختلفة والتي تدعم تنزيل اللعبة، تحميلها على جهاز الكمبيوتر الشخصي للاعب، وذلك بشكل سهل نتيجة كونها لعبة مجانية ومتاحة لجميع المستخدمين.
تحميل لعبة فورت نايت أَيه بي كيه
إليكم بعض الخطوات الواجب اتباعها لتحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، وهي كالتالي:
- الذهاب لموقع فورت نايت أندرويد.
- اختيار الاستعداد للبدء عن طريق الصفحة الذي تظهر أمامك مباشرةً.
- الذهاب إلى قائمة الهواتف للقيام باختيار نوع الهاتف المدعوم من قِبل اللعبة.
- قد يظهر ضمن هذه القائمة نوع الهاتف الشخصي للاعب، وفي هذه الحالة يمكن للاعب بكل سهولة اختيار تنزيل اللعبة.
- يلي ذلك ظهور بعض رسائل الأذونات التي يجب الموافقة عليها لإتمام تحميل اللعبة.
- استكمالًا لتحميل اللعبة فيجب الضغط على زر الاستمرار، ثم الضغط على زر السماح.
تحميل فورت نايت للجوال
- إنشاء حساب خاص تحميل لعبة فورت نايت
- يجب على اللاعب القيام بفتح حساب خاص للدخول على اللعبة.
- يتم ذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المطورة للعبة أبيك جاميز.
- يتم اختيار تسجيل الدخول، ثم تعيين البلد الذي ينتمي لها اللاعب.
- استيفاء كافة بيانات اللاعب من الاسم والبريد الإلكتروني، واختيار إنشاء حساب.
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