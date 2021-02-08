نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ، ساعات قليلة ويتم إذاعة المباراة الفاصلة بين فريقي نادي الأهلي المصري الملقب بالشياطين الحمر والنادي بايرن ميونخ الألماني في مباراة الدور النصف النهائي لكأس العالم للأندية، وهنا يَكثُر البحث عن تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة التي تقوم ببث أحداث المباراة بث مباشر من استاد الريان بالعاصمة الدوحة.
تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2021
شَغلت قناة الكأس الرياضية المفتوحة حيز كبير من اهتمام الكثير من عاشقي الساحرة المستديرة وخاصة بعد نقلها مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري يوم الخميس الماضي الموافق 4 من فبراير الجاري والذي انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدف واحد مقابل لا شيء للنادي القطري، والجدير ذكره هو أن قناة الكأس الرياضية المفتوحة سوف تقوم ببث المباراة النصف النهائية الهامة بين فريقي المصري والألماني بث مجاناً دون أي اشتراك وذلك لمدة 24 ساعة، كما تقوم بنقل جميع الأجواء التي تسبق المباراة وكذلك بعد المباراة أيضاً.
موعد بث مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني
يتم نقل مباراة النصف النهائي لكأس العالم للأندية اليوم الأثنين الموافق 8 من شهر فبراير الحالي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكن لجميع مشجعي النادي الأهلي ومحبي كرة القدم ومتابعي مباريات كأس العالم للأندية باستقبال قناة الكأس الرياضية المفتوحة عبر أجهزتهم بشكل مجاني دون أي اشتراك وسهل بمجرد إدخال التردد ومعدل الترميز والضغط على بحث من خلال القمر الصناعي نايل سات ليتم تصطيب القناة بكل سهولة ويُسر.
تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|3/4
موعد المباراة النهائية في كأس العالم للأندية
سوف يتم تأهل الفريقين الفائزين من مباراتي الدور النصف النهائي بين فريقي بالميراس وتجيريس أونال وكذلك بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ للدور النهائي في كأس العالم للأندية وذلك على أرض ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وكذلك الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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