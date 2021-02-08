نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث واتساب 2021 الأخضر الأصلي على الأيفون والأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديثات واتساب الأخيرة، الواتساب الأخضر القديم هو واحد من برامج التليفونات المحمولة ، خاصة للأنظمة والأجهزة المتنوعة. ويمكن استخدام ميزته على جميع إصدارات هواتف Android والصدارات القديمة والضعيفة غير المتوافقة مع الإصدارات المعدلة من واتساب.، يعتمد بأسلوب ثابت على المحادثات الكتابية ، إذ كانت تلك هي الفكرة اللازمة منذ أول إصدار نسخة من برنامج WhatsApp الأخضر القديم للجوال ويعمل على إصدارات Android القديمة والضعيفة والخفيفة.

تحديثات واتساب الأخيرة

وقد تطورت تلك الفكرة بعبور الزمن ، و يعتبر تحميل WHats App الأخضر الأصلي من أهم برامج المحادثة استعمالا على التليفونات المحمولة مع وجود زيادة عن مليار مستخدم نشط ولذا ما يجعله أشهر تطبيق مراسلة بين جميع التطبيقات التي تنافس باقي التطبيقات ، وذلك أمر طبيعي جدا لأن تطبيق WhatsApp القديم الأخضر يمنح العديد من المميزات التي لا تتوفر في أي تطبيق غيره ، وأبرزها سرعة إرسال واستقبال المراسلات في المحادثات إضافة إلى ذلك تميز المكالمات سواء كانت مكالمات فيديو أو مكالمات صوتية.

مزايا تحديث واتساب الأخير

اكثر مزايا لتطبيق WhatsApp هي أنه بدون مقابل ولا توجد ضرائب أخرى لاستخدامه، بحيث يمكن للمرء إرسال أو مشاركة الصور والرسائل وجهات الاتصال ومقاطع الفيديو وإجراء محادثات الفيديو إلى أي مقر في العالم، وبذلك فهو يسمح للفرد تخزين العديد من المال الذي تم إنفاقه سابقا على المراسلات القصيرة ومحادثات الفيديو.