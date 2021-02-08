نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تحويل شدات ببجي مجانا بطريقة مضمونة وآمنة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تحويل شدات ببجي، أصبحت لعبة ببجي موبايل من أشهر الألعاب التي نالت وجذبت انتباه الكثيرين من محبي ومتابعي الألعاب علي ساحة الألعاب التي تعتمد علي عنصر التنافس والمقاتلة، حيث يتنافس اللاعبون الذي يصل عددهم إلي مائة لاعب يتنافس كل منهم علي الفوز، وفي نهاية اللعب الفائز من الممكن أن يكون مجموعة رباعية أو فرد واحد بحسب بدء اللعبة وشدات ببجي هي العملة الافتراضية التي تساعد اللاعبون علي الفوز، بسبب إمدادهم بالعناصر الهامة والمميزة في اللعبة تمكنهم من التغلب علي منافسيهم بقوة وفي هذه المقالة سنوضح لكم موقع تحويل شدات ببجي مجانا بطريقة مضمونة وآمنة 100%.

طرق تحويل شدات ببجي

هناك العديد من الطرق التي تمكنك من شحن وتحويل شدات ببجي، منها الطرق المجانية بدون مقابل ومنها الحاجة إلي الرصيد للحصول عليها وسنوضح لكم جميع الطرق التي تمكنك من شحن الشدات في الآتي:

تحويل شدات ببجي عن طريق متجر جوجل بلاي الأمريكي

كل منا يمتلك علي هاتفه الخاص متجر جوجل بلاي ولكن عند تحويل هذه المتجر إلي متجر امريكي عن طريق برنامج VPN، سيختلف عن المتجر العربي بوجود خاصية نقاط التشغيل التي يمكنك الاستفادة منها عن طريق إمدادك ب ألعاب وتطبيقات عند تحميلها وبعدها سيكسبك عدد من النقاط المكتسبة في حسابك علي جوجل بلاي وبعدها بسهولة يمكنك تحويلها إلي بطاقات Google play للاستفادة منها في شحن شدات ببجي UC بطريقة آمنة.

عن طريق مشاهدة الفيديوهات في لعبة ببجي

يمكنك بطريقة سهلة وبسيطة الحصول علي شدات ببجي موبايل UC عن طريق مشاهدة الإعلانات المجانية التي تقدمها الشركة المصنعة للعبة ببجي بشكل يومي عند دخولك إلي اللعبة الذي بعدها ستحصل ويصلك شدات مجانية علي حسابك في اللعبة .

عن طريق استخدام بطاقات ببجي

عند شرائك لهذه البطاقات من خلال رصيدك في حساب جوجل بلاي وتحديدك لطرق الدفع توفر لك هذه البطاقات كود مرسل إلي بريدك الخاص، ثم عند دخولك إلي موقع ببجي الرسمي، سيجب عليك إدخال 2 كود الأول هو الكود الذي تم إرساله لك بعد شراء تلك البطاقات والكود الآخر هو كود الخاص بك في بريد اللعبة وبعد إدخال الأكواد، سيطلب منك أن تقوم بإدخال الرموز والضغط علي زر Redeem وبعدها فورا ستصلك الشدت التي تريد شحنها بعد اختيارها، موقع بطاقاتي يوفر ميزة شراء تلك البطاقات.