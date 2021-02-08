نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكاس على نايل سات وعربسات 2021 alkass hd في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الكاس القطرية، لا حديث يعلو هذه الأيام على لقاء الأهلي المصري مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، جميع العرب ينتظرون هذه الملحمة بين أفضل ناد عربي وإفريقي مع أفضل ناد في أوروبا الموسم الماضي والفائز بدوري الأبطال، ويبحث عدد كبير من العرب عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي، ويسعدنا أن نقدم لحضراتكم تردد قناة الكاس الناقلة لهذه المباراة مجانا وبجودة عالية الوضوح، حيث أعلنت مجموعة قنوات الكاس القطرية حصولها على حقوق بث كأس العالم للأندية المقامة في قطر هذا العام، وستنطلق مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ اليوم على تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويبحث ملايين الأشخاص على الإنترنت من أجل معرفة جميع القنوات التي ستبث هذه المباراة مجانا وهي قناة مكسبي وبي ان سبورت المفتوحة وقناة مودرن سبورت وقناة الكاس الرياضية القطرية التي سنعرفكم على التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة الكاس

قناة الكاس هي غنية قطرية رياضية غنية عن التعريف حيث قامت بنقل عدة بطولات عربية، المقر الرسمي للقناة يقع في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر، تأسست القناة منذ ما يقارب الخمسة عشر سنة، استحوذت قناة الجزيرة الرياضية على عدد من قنوات الكأس والتي أصبحت تابعة فيما بعد لمجموعة قنوات بي إن الإعلامية وهذه القنوات هي الكاس 3،6،7،8 وهي قنوات مشفرة، قامت قناة الكأس الرياضية بتغطية عدد كبير من البطولات المحلية والدولية أبرزها دورة الألعاب الأولمبية في عام 2006 التي أقيمت آنذاك في الدوحة، كما أنها تغطي تصفيات كأس العالم وكذلك كأس آسيا، وسنعرفكم على عدد كبير من البطولات التي تنقلها هذه الباقة الرائعة، وذا تردد قناة الكاس القطرية الرياضية دون تكسير في الصورة أو انقطاع في البث وبجودة عالية على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة الكاس نايل سات

القمر نايل سات التردد 11919 القطبية أفقي الترميز 2750 التصحيح 3/4

تردد الكأس عرب سات

القمر عربسات التردد 12245 القطبية عمودي الترميز 27500 معدل التصحيح 3/4

برامج القناة وحقوق البث

تملك قناة الكاس القطرية طاقما إعلاميا متميزا جدا وذلك ما مكنها من أن تصبح واحدة من القنوات العربية الأكثر شهرة وشعبية في العالم العربي وخصوصا في الخليج حيث تنقل عددا من البطولات هناك، من بين أفضل برامج القناة وأكثرها شعبية برنامج المجلس وهو برنامج رائع يقدمه خالد جاسم للحديث عن المباريات وتحليلها، ومن بين تلك البرامج أيضا برنامج حصاد الأسبوع وهو برنامج رياضي يقوم بجمع أهم الأخبار الرياضية وعرضها في نهاية الأسبوع ويقدمه الإعلامي مهدي الراضي، القناة حاصلة على حقوق بث عدد من البطولات الرائعة والمهمة جدا في عالم كرة القدم أبرزها كأس آسيا، دوري نجوم قطر، دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.. وغير ذلك كثير من البطولات والدوريات العربية تنقلها قناة الكأس على شاشتها مجانا، كما أنها حصلت على حقوق بث كأس العالم للأندية هذا العام وذلك ما جعل تردد قناة الكاس القطرية يبحث عنه مئات الآلاف يوميا من مختلف أنحاء العالم العربي.

ما يميز القناة

قناة الكأس ليست كغيرها من القنوات الرياضية العربية حيث تملك ثماني قنوات أربع منها غير مشفرة، هذه القنوات المجانية يتم بث أفضل المباريات عليها وهذا خاص بباقة قنوات الكاس القطرية، القناة تبث بجودة عالية جدا كما أنها تبث على ثلاثة أقمار صناعية عربسات ونايلسات وهوتبيرد وهذا أيضا خاص بالقناة فغالبية القنوات العربية تبث على قمر نايل سات وبعدها يضيف معه عربسات، القناة حاصلة على جائزة أفضل قناة رياضية في العام 2007 كما حصلت على عدد من الجوائز الأخرى، وبهذا زوارنا الأكارم نكون قد انتهينا من إطلاعكم على تردد قناة الكاس القطرية الرياضية التي ستنقل اليوم مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي والبايرن مشاهدة ممتعة.