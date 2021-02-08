نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 بطرق مختلفة لتحصل على آلاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 وذلك من خلال العديد من الطرق المجانية والشرعية والتي من خلالها يمكنك اقتناء كافة الملابس والأدوات المستخدمة داخل لعبة فري فاير، حيث يمكن شحن جواهر فري فاير من خلال الكثير من البطاقات مثل جوجل بلاي ومن خلال موقع شوب تو جيم الرسمي لعمليات الشحن، ومن خلال مقالنا هذا المقدم لكم عبر موقعكم ثقفني سنوفر إليكم طرق شحن جواهر فري فاير مجانا فتابعونا.

شحن جواهر فري فاير2021

جواهر فري فاير هي واحدة من أهم العملات الافتراضية الموجودة داخل لعبه فري فاير يتم استخدامها في شراء الملابس والسكنات الأدوات والمعدات اللازمة في عمليات القتال داخل اللعبة، فهذه اللعبة من ألعاب البقاء، وتبدأ بنزول 50 لاعب علي جزيرة ويتم المنافسة بينهم بشكل شرس حتى يتبقى لاعب واحد وهو يكون الفائز، ويمكن الحصول على جواهر فري فاير بطرق مدفوعة وأخرى بطرق مجانية، لكن من خلال مقالنا هذا سنوفر إليكم الطرق المجانية التي يمكن الحصول من خلالها على جواهر فري فاير بشكل مجاني.

شحن جواهر فري فاير عن طريق المتجر الأمريكي

يقوم اللاعب بالدخول إلى المتجر الخاص به جوجل بلاي ثم الدخول إلى الإعدادات، واختيار الدفع ثم تغيير الدولة التابع لها، وتحويلها إلى أمريكا وبهذا سوف تمتلك حساب أمريكي، بعد ذلك يتم اختيار بعض التطبيقات التي تمنحك نقاط مقابل إجراء بعد استطلاعات الرأي أو التطبيقات المختلفة، ثم تأخذ الكثير من النقاط ويتم تحويلها إلى جواهر فري فاير مجانا.

طريقه شحن جواهر فري فاير عن طريق id آي دي

وللحصول على ألاف جواهر فري فاير سوف يتم الدخول إلى موقع شوب توم جيم، ثم يتم تسجيل رقم الاي دي الخاص باللاعب داخل اللعبة، وتحديد الدولة التابع لها، ثم الضغط على طرق الدفع التي ترغب بها والمتاحة لديك، ثم اختيار حزمة الجواهر التي تريد الحصول عليها، ثم تأكيد عملية الشحن، وبعد ثواني معدودة سوف تصل الجواهر إلى حسابك الشخصي داخل لعبة فري فاير2021، ويذكر أن هذه الطريقة رسمية وليست مجانية، فيتم الشحن مقابل دفع ثمن الجواهر على حسب الحزمة ألتي تم اختيارها.