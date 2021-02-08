نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة لشحن 700 من شدات ببجي مجاناً بطريقة مضمونة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوة واحدة لشحن 700 شدات ببجي مجاناً بطريقة سهلة ومضمونة، فقد يعود تاريخ لعبة ببجي الي عام 2017 م، ويصل عدد لاعبيها الي مئة لاعب يتنافسون الي أن يكونوا علي قيد الحياة طوال اللعب والوصول الي النهاية، وقد يتمكن لاعب ببجي الاختيار من أن يلعب بمفردة أو ينضم الي فريق محدد حتي يصلوا جميعاً الي البقاء الأخير ليصبح الفريق بأجمعه فائز.

تُعرف لعبة ببجي عالمياً باسم بلاير أنونز باتل غراوندز، حيث صدرت لعبة ببجي في اليوم الـ 13 من مارس لعام ألفين وسبعة عشر ميلادياً، ويتم تنزيل اللعبة علي كافة أجهزة الجوال والكمبيوتر تقريباً بأنواعهم الشهيرة Windows، Xbox One، كما يمكن تنزيل اللعبة علي البلايستيشن، ومما لا شك فيه أن اللعبة يتم تنزيلها بالتأكد والمؤكد علي أجهزة الأندرويد والأيفون.

حسب ما أقرها اللاعبون أن لعبة ببجي قد صُنفت من ضمن أفضل ألعاب الباتل رويال، وذلك لأن اللعبة تسعي لتقديم أفضل جودة الي اللاعبين وأيضاً التحديثات المستمرة التي توفر ما يطلبه لاعبين ببجي وعشقها، ولذلك فقد نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة للحصول علي عدد من شدات ببجي مجاناً بأضمن الطرق المتوفرة، تابعوا السطور المتبقية من المقال.

شدات ببجي مجاناً

تعتبر شدات ببجي العملة الأساسية في لعبة ببجي والمُخصصة لشراء جميع ما يحتاجه اللاعبين في لعبة ببجي من سكنات وأدوات قتالية وملابس وغيرها من الأشياء الأخري، كما يُعزز وجود أكبر عدد من الشدات لدي اللاعب فوزه وانتصاره والبقاء أطول مدة في اللعبة، ولذلك لشحن شدات ببجي مجاناً تابعوا الخطوات الآتية:

عليك أولاً تسجيل الدخول علي موقع midasbuy، فهو موقع مُخصص لشحن شدات ببجي سواء بطريقة مجانية أو طريقة مدفوعة. الخطوة الثانية، يجب كتابة اسم دولتك أو الدولة الموجود بها الآن. بعد عمل الخطوة السابقة، قم بالنقر علي كلمة “انطلق”. قم بتحديد العدد الذي ترغب بشحن شدات ببجي به. قم بكتابة الـ ID الخاص بك في لعبة ببجي.

شحن شدات ببجي ببطاقات ببجي

من أفضل طرق شحن شدات ببجي هي شراء بطاقات ببجي من المواقع المخصصة لذلك وشحنها علي حساب ببجي، فقط قم بكتابة الأيدي الخاص بك، وأدخل الكود الموجود بالبطاقة عبر الأيميل الخاص، والحروف المتواجدة في الصورة واضغط علي كلمة Redeem.

متطلبات لنزيل لعبة ببجي علي الكمبيوتر