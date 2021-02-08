تحويل شدات ببجي عن طريق الأيدي مجاناً 2021 طريقة مضمونة 100%

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عمر شويل - جدة تحويل شدات ببجي عن طريق الأيدي مجاناً ، في ظل هذه الظروف وعدم الخروج من المنزل، فلجأ كثير من الناس لتسلية وتضييع وقتهم، سواء في اللعب أو مشاهدة أفلام وغيره، وبسبب هذه الظروف تصدرت لعبة ببجي مكانة عالية من الجماهير والمستخدمين، انضم إليها كثير من الأشخاص، سواء كان أطفال أم كبار، ووصلت أرقام تحميل هذه اللعبة علي الهاتف ما يقارب الملايين.

تحويل شدات ببجي عن طريق الأيدي مجاناً

يسعى كثير من مستخدمي لعبة ببجي للحصول علي الشدات، والتي تعد بمثابة المال، الذي يستخدمه اللاعب لكي يقوم بشراء ما يريد داخل اللعبة، ولكن معظم الأشخاص لم يتوفر لديهم أي شدات كافية، لذلك يطلبون من أصدقائهم أو من يتوفر إليه شدات لكي يقوم بتحويل الشدات لهم، لذلك هنا سوف نوضح طريقة تساعدك لتحويل شدات من حساب بحساب أخر.

تحويل الشدات من حساب لأخر

لكي تطلب من صديق لك أن يساعدك في الحصول علي شدات، فسوف ترسل له طلب، إليك الخطوات:

قم بالدخول علي لعبة ببجي من هاتفك. قم بالضغط علي القائمة، ثم اضغط علي “محدودة المدة” أو limited time. بعد ذلك نختار الرويال باس. بعدها ستظهر قائمة بها “Elite Upgrade Plus”، ثم نضغط علي زرار “طلب”. بعدها ستظهر نافذة، قم بالضغط علي إرسال الطلب. ستظهر نافذة تحتوي علي قائمة أصدقاؤك، قم باختيار الحساب الذي تريد أن تحول الشدات منه اليك. ثم اضغط علي زرار “طلب”، الآن تم إرسال الطلب لصديقك، وننتظر قبوله أو رفضه.

موقع شحن شدات ببجي مجاناً بالأيدي

كثير من الأشخاص يريدون شحن الشدات، ويبحثون كثيراً علي مواقع لشحنها، ولكن معظم المواقع وهمية أو هدفها السرقة وتجميع معلومات عنك، لذلك لا تثق في جميع المواقع الموجودة علي مواقع التواصل، ولكي نحل هذه المشكلة، أصدرت ببجي إمكانية تحويل وشحن شدات ببجي من الموقع الرسمي الخاص بها، وهذا ذكرناه في احد مقالاتنا علي صفحتنا، لمعرفة هذه الطريقة اضغط هنا، لكي تتعرف علي طرق شحن الشدات باستخدام رقم الأيدي الخاص بك المسجل داخل لعبة ببجي، لكل لاعب ايدي خاص به يميزه عن غيره، وهو الذي ستتعامل به في كل شئ خاص باللعبة.