نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هواوي نوفا 8 برو بالسعودية والدول العربية ومميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي نوفا 8 برو ، هو واحد من أحدث الهواتف الذكية التي أعلنت عنها شركة هواوي الصينية الأيام الماضية، والذي من المقرر أن يتم طرحه بالأسواق اليوم 8 فبراير 2021م، وتأمل الشركة أن يلاقي الجوال نفس النجاح الذي حققه هاتف Huawei Nova 7، وجوال Huawei Nova 7i، وموبايل Huawei Nova 7 Pro، وهاتف Huawei Nova 8 Pro، يأتي بالعديد من المزايا والإمكانيات الكبيرة التي يفضلها عشاق هواتف هواوي، والجوال يتميز بوزنه الخفيف عن بقية الجوالات الأخرى الموجودة بالأسواق، وهواتف نوفا يعشقها الكثيرين من المستهلكين ويقبلون على شرائها، وسوف نتعرف على مواصفات وسعر هواوي نوفا 8 برو بالسعودية والدول العربية من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مواصفات هواوي نوفا 8 برو الجديد

يحتوي جوال Huawei Nova 8 Pro الجديد على مواصفات غاية في الروعة وهى كما يلي:-

الشاشة من نوع OLED ولديها القدرة على عرض مليار لون. دقة الشاشة 1236*2676 بكسل، بكثافة بكسلات تبلغ 439 بكسل لكل بوصة. تستحوذ شاشة الموبايل على 91.7% من واجهة الجوال. معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، وتدعم تقنية الـ HDR10. حجم الشاشة يبلغ 6.72 بوصة بجودة Quad HD+. يبلغ وزن الجوال 184 جرام. من المتوقع أن تكون واجهة الهاتف وظهره من الزجاج، مع وجود إطار جانبي مصنوع من معدن الإلمنيوم. يدعم تركيب عدد 2 شريحة من نوع Nano SIM. لا يدعم تركيب كارت ميموري. نظام تشغيل الهاتف Android 10 مع واجهة مستخدم من نوع EMUI 11. يحتوي على معالج رسوميات من نوع Mali-G77. يأتي الجوال بمعالج من نوع Kirin 985 5G ثماني النواة. لا دعم هاتف هواوي نوفا 8 برو خدمات جوجل. يأتي الجوال بنوعين من حيث حجم الذاكرة الداخلية والعشوائية، النوع الأول يأتي بذاكرة داخلية صلبة مساحتها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، والنوع الثاني وهو الأعلى فيأتي بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية مساحتها 8 جيجابايت. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، دقة العدسة الأولى 64 ميجا بايت، ودقة الثانية 8 ميجا بايت، ودقة الثالثة 2 ميجا بايت، والرابعة دقتها 2 ميجا بايت. يحتوي على فلاش من نوع LED للتصوير في جميع الظروف. يدعم الموبايل التصوير بجودة الـ 4K، ويدعم تثبيت الفيديوهات عن طريق تقنية gyro-EIS. يأتي الجوال بكاميرا أمامية ثنائية، دقة الأولى 32 ميجا بكسل، ودقة الثانية 16 ميجا بكسل. تدعم الكاميرات الأمامية التصوير بجودة الـ 4K. لا يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم للسماعات الخارجية. يحتوي على مكبرات صوت عادية. يحتوي على مستشعر لبصمة الأصبع ويوجد أسف الشاشة، ويمكن فتح الهاتف من خلال التعرف على الوجه. الهاتف يأتي ببطارية قوية سعتها 4000 مللي أمبير، من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة من مكانها. تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 66 واط، ويتم شحن 60% من الهاتف في 15 دقيقة، ويتم شحن البطارية بالكامل في 35 دقيقة. تدعم البطارية الشحن العكسي بقدرة 5 واط. يأتي الموبايل باللون الأسود، والأبيض، والأزرق، والأخضر.

مميزات Huawei Nova 8 Pro

يحتوي جوال هواوي نوفا 8 برو على العديد من المميزات التي تجعله من أحسن الهواتف الذكية وهى كما يلي:-

يأتي بشاشة غاية في الدقة والروعة تنافس شاشة هاتف iPhone 12 Pro Max ، وهاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra بفضل دقتها الكبيرة ونقائها الشديد.

، وهاتف بفضل دقتها الكبيرة ونقائها الشديد. الشاشة تدعم عرض مليار لون ولا يوجد هاتف يدعم هذه القدرة غير هاتف Oppo Find X2 Pro .

. تستحوذ الشاشة على نسبة كبيرة من واجهة الجوال مما يشعرنا بالشاشة الكاملة.

معدل تحديث شاشة هاتف هواوي نوفا 8 برو فائق السلاسة ويظهر لنا ذلك عند استخدام الجوال في الألعاب ذات الجرافيك العالي مثل لعبة ببجي.

يحتوي على معالج قوي ورائد ويعطينا أداء عالي في الألعاب والمهام اليومية على الموبايل.

يدعم جوال Huawei Nova 8 Pro تشغيل شبكات الجيل الخامس.

تشغيل شبكات الجيل الخامس. يحتوي على ذاكرة عشوائية كبيرة.

الهاتف يحتوي على كاميرات أمامية غاية في الدقة والروعة في هذه الفئة السعرية.

قدرة الجوال الكبيرة في عملية الشحن السريع الخارقة والتي يمكن من خلالها شحن الهاتف بالكامل في 30 دقيقة.

عيوب هواوي نوفا 8 برو

لا يدعم الجوال تركيب كارت ميموري لتوسيع المساحة الداخلية.

يأتي الجوال مع Android 10 بدلاً من Android 11. الكاميرا الخلفية للجوال عادية لأنها لم تأتي بجديد لكنها جيدة جداً. الجيل السابق لهواتف هواوي جاءت بمستشعر بيرسكوب تلي فوتو الذي يعطينا تقريب بصري مميز وهذا لم نجده في هذا الإصدار. ارتفاع سعر الجوال نوعاً ما.

سعر Huawei Nova 8 Pro

سوف نعرض على حضراتكم سعر هواوي نوفا 8 برو بالسعودية والدول العربية للنسخة 128 جيجابايت ذاكرة داخليه و8 جيجابايت ذاكرة عشوائية وهى كما يأتي:-