نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الاهلي وبايرن ميونيخ” القنوات الناقلة لنصف نهائي كاس العالم للأندية (بي ان – الكاس) في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاهلي وبايرن ميونيخ اليوم الاثنين 8 فبراركما كان مقررا في جدول مباريات بطولة كاس العالم للأندية 2021، والتي يخوضها الفريقين اليوم في نصف نهائي البطولة حيث يواجه الفائز منهما مع المكسيك في نهائي البطولة في 11 فبراير، وتقام جميع المباريات في قطر، وتقوم المجموعة الرياضية القطرية بنقل المباريات حصريا، حيث أعلنت قناة بي ان سبورت المفتوحة بنقل المباراة الليلة بينما قامت أيضا قناة الكاس الأولى بالإعلان عن نقل المباراة النصف نهائية بين فريقي الأهلي والبايرن.

نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021

الاهلي وبايرن ميونيخ

خاض فريق الأهلي المباراة الأولى له بالبطولة وكانت المباراة الافتتاحية في مقابل الفريق القطري، الدحيل القطري، وفاز بهدف دون رد، بينما تكون هذه المباراة الأولى للبايرن، ويلتقي الفائز من الفريقين اليوم في مباراة النهائي مع البرازيل وسط العديد من التوقعات والآمال، حيث يثق البايرن في أداءه العام وقام بالتمرن جيدا لمواجهة بطل إفريقيا، بينما قام الفريق المصري هو الآخر بالتمرن والاستعداد الجيد للمباراة، وجدير بالذكر أن البطولة قامت باشتراك ستة فرق هي الأهلي والدحيل وبايرن ميونيخ والفريق المكسيكي وأولسان هيونداي وكوبرليارتادروس.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبايرن ميونيخ

المجموعة القطرية، بي ان المفتوحة وقناة الكأس الأولى أعلنتا نقل المباراة اليوم، وتقوم القنوات بنقل المباريات بخاصية اتش دي عالية النقاء، ويذيع المباراة عبلى بي ان المعلق الرياضي علي محمد علي بينما يقوم بنقلها على الكأس الأولى أحمد الطيب.

تردد قناة Bein SPORTS بي ان سبورت المفتوحة