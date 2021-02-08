نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 13 الجديد ومميزاته وعدد إصدراته المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد التطورات في التكنولوجيا بشكل مستر وينتج عنها تطور في الهواتف حيث أعلنت شركة آيفون عن إطلاقها آيفون 13 خلال الفترة القادمة، حيث يبحث محبي آيفون عن أحدث الإصدارات الأكثر ميزة، وقد ظهر عدداً من التسريبات التي كشفت عن عدد من المميزات التي ينفرد بها آيفون 13، فقد ذكرت بعض المواقع المتخصصة في نهاية العام الماضي 2020 رأينا أربعة أشكال مختلفة من آيفون 12، ومن المتوقع أن يتم طرح آيفون 13 في هذا العام على 4 أشكال مختلفين وهم: آيفون 13 وآيفون 13 برو وآيفون 13 ميني وأخيراً آيفون 13 برو ماكس، ومن المتوقع أن تتبع سلسلة أيفون 13 نفس التصميم مثل آيفون 12 مع بعض التغييرات الطفيفة، وعلاوة على ذلك يشاع أيضاً أن تشكيلة أيفون 13 سوف تحصل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة للمصادقة، وسوف ينسجم ماسح بصمات الأصابع الموجود في الشاشة مع تقنية FACE ID المتقدمة من أبل، كما تم التلميح في التقارير السابقة وستكون بشاشة أكبر، ونظام كاميرا محسن، وبطارية مطورة ،وشبكة الجيل الخامس وغيرها الكثير.

مميزات كاميرا آيفون 13 الخارقة:

سيتم ترقية العدسة فائقة الاتساع F /1.8 ولكن فقط في طرازات آيفون 13 برو

ستسمح الفتحة الأوسع بمرور المزيد من الضوء عبر العدسة، مع الانتقال من فتحة F /2.4 إلى F/1.8

من المحتمل أن تؤدي إلى تحسين أداء الإضاءة المنخفضة بشكل كبير عند التصوير في وضع ULTRA WIDE على طرازات آيفون 13

من المتوقع أن تلتزم شركة أبل بنفس أحجام العرض

إعدادات الكاميرا لمجموعة أيفون 13 بما في ذلك طرازات 5.4 بوصة و 6.1 بوصة بكاميرات مزدوجة العدسة و 6.1 بوصة و 6.7 بوصة مع كاميرات ثلاثية العدسات

آيفون 13 بأنواعه المختلفة ومميزات جديدة :

ومن الجدير بالذكر حسب ما تم توقعه في مختلف المواقع أنه سوف يتم إطلاق هاتف أبل آيفون 13 في شهر سبتمبر القادم من هذا العام، وبدأت التساؤلات حول توقعات شكل الأيفون الجديد موجهة إلى شركة أبل، ومن الجدير بالذكر أن شركة أبل تختبر نموذجاً أولياً لجهاز 13 مع شاشة عرض أقل، حيث تميل أبل لتحديث التصميم الخاص بشاشة لا تحتوي على نوتش مع حواف أكبر وسميكة قليلاً، ومن المتوقع إطلاق طرازات أبل آيفون 13 باستخدام ماسح LIDAR المتاحة حالياً فقط على هواتف أيفون 12 وإصداراتها، وإلى جانب ذلك يقال أيضاً: أن جميع طرازات أيفون 13 تأتي مزودة بنظام OIS المتحسس المستشعر الموجود فقط في أيفون 12 بروماكس.