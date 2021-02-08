نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات لعبة بابجي وجواهر فري فاير مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول علي شدات لعبة بابجي وجواهر فري فاير مجاناً للإصدار الجديد 2021, لعبة بابجي وفري فاير من الألعاب المشوقة والتي يلعبها الملايين من محبي ألعاب القتال, حيث يبحث من يقوم بلعبهما علي طريقة للحصول علي شدات من غير دفع مصاري, حيث هناك طريقة يمكنك الحصول بها علي شدات بابجي مجاناً من نوع UC أو الحصول علي جواهر فري فاير مجاناً أيضاً بدون دفع مصاري وسوف نقوم بتوضيحها لكم في مقالنا هذا, حيث قامت لعبة بابجي بإصدار الموسم الجديد وهو الموسم ال17 للعبة لسنة 2021 مع بعض التحديثات الجديدة, حيث بمجرد حصولك علي شدات UC بالطريقة المجانية التي سوف نقوم توضيحها لكم سوف تستطيع من خلالها الحصول علي أسلحة وعربات وشدات لعبة بابجي وجواهر فري فاير مجاناً.

كيفية الحصول علي شدات UC بطريقة شريعة ومجانية

تعتبر لعبة بابجي من اجمل وأكثر الألعاب تشويقا وإثارة, حيث بمجرد نزول لعبة بابجي علي التطبيقات الخاصة بالجوال حازة علي إعجاب محبي الألعاب ووصلت عمليات تحميل اللعبة إلي الملايين, حيث يمكن تحويل النقاط إلي رصيد ومن خلال الرصيد تستطيع الحصول علي شدات UC.

حيث يمكن أن تقوم بأخذ 20 نقطة بطريقة مجانية وذلك من خلال الدخول علي اللعبة بشكل يومي. كما يمكن الحصول علي نقاط وتحويلها إلي رصيد وذلك عبر مشاهدة جميع الإعلانات التي تقوم اللعبة بعرضها. عندما تقوم بتحميل الألعاب والتطبيقات من خلال لعبة بابجي.

خطوات الحصول علي جواهر فري فاير مجاناً

حيث يمكن أن تقوم بشحن جواهر فري فاير عبر id, حيث تتم هذه العملية من خلال الذهاب إلي المتجر الخاص بالألعاب وذلك حسب نوع الجوال الخاص بك إذا كان يدعم نظام الاندرويد أم يدعم نظام الآيفون: