نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي Mksaby TV على النايل سات والناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مكسبي Mksaby TV على النايل سات، والناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم مجاناً في نصف نهائي كأس العالم للأندية من اكثر ما يبحث عنه جميع عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، حيث أعلنت قناة مكاسبي عن إذاعتها لمباراة الأهلي اليوم ضد فريق بايرن ميونخ بطل أوروبا، وبذلك تصبح هذه القناة من اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم، وخاصة أن هذه المباراة تلقي متابعة إعلامية وجماهيرية نظراً لقيمة المباراة، والتي سيحاول خلالها النادي الأهلي ممثل إفريقيا في هذه البطولة تقديم مباراة قوية في واحدة من المباراة الهامة للشياطين الحمر هذا العام.

تردد قناة مكسبي

نجحت قناة مكسبي في جذب أنتباه عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، ورغم أن القناة ليست قناة رياضية في الأساس، وإنما قناة منوعات تقوم بعرض عدد من البرامج والأفلام والمسلسلات المميزة، والتي دائماً ما تنال إعجاب الجماهير، إلا أنها قامت بنقل عدد من الأحداث الرياضية الهامة، حيث قامت القناة بنقل نهائي بطولة إفريقيا بين الأهلي والزمالك، كما قامت بنقل مباراة النادي الأهلي أمام الدحيل في الدور ربع النهائي، بالإضافة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وستقوم اليوم بنقل مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2020 في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات على استاد احمد بن على المونديالي، وستكون المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة على النايل سات، وقناة الكأس الأولي.

استقبال تردد قناة مكسبي على النايل سات