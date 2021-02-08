نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورت نايت.. ابق حياً حتى النهاية واكسب 30 مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة فورتنايت لعبة إلكترونية شهيرة، تم إصدارها في عام 2017، وقد نالت شعبية مرتفعة من الأشخاص اللذين لعبوها حول العالم، ووصل عدد الأفراد المستخدمين لها إلى ما يتعدى الربع مليون في كافة أرجاء العالم، وتعمل هذه اللعبة على نظام ويندوز و أندرويد، وبلاي ستيشن واكس بوكس، وكذلك مايكروسوفت وغيرها، مما جعلها من الألعاب الإلكترونية الأكثر شعبية وصدارة بين مُنافسيها.

فورتنايت

تقام أحداث لعبة فورتنايت في الوقت الحالي، حيث تظهر عاصفة عالمية ضخمة تؤدى إلى اختفاء العديد من الأشخاص، والذي يصل عددهم إلى 98% من السكان في العالم، ويتم ملاحقة الجزء المتبقي منهم من خلال الزومبي والمخلوقات المخيفة، ويتم دعم اللاعبين بالعديد من المعدات والموارد التي يحتاجونها، للتمكن من محاربة تلك المخلوقات، والانتصار عليها والبقاء حياً حتى النهاية، ويحصل اللاعبون خلالها على مساعدات مالية ومعدات لضمان الاختباء والتخلص منها، وهي أحد ألعاب البقاء، ومن شعبيتها الجارفة يبحث الجميع عن طرق الفوز في فورت نايت وأهم التكنيكات المستخدمة، كالبقاء في الوضع الآمن، ومحاولة الاختباء وعدم التحرك كي لا يشاهدك أحد وتصبح هدف سهلة له.

بطولة لعبة فورتنايت

يتم إقامة بطولة لعبة فورتنايت في حلبتين مزودتين بالأجهزة اللازمة من الكمبيوتر، وتكون تلك البطولة في ملعب يسمي آرثر أش، وقامت الكثير من الدول بالمشاركة فيها، حيث وصل عددهم إلى حوالى ثلاثين دولة، وكذلك فارتفعت قيمة الجوائز المقدمة للفائزين، حتى وصلت إلى أكثر من ثلاثين مليون دولار، وذلك خلال عام 2019، لذلك فتعد من أكبر الجوائز الخاصة بالألعاب الإلكترونية، إلا أنه بسبب الظروف الراهنة التي يشهدها العالم لم يتم تحديد موعد لمسابقة العام الحالي 2021.

وفي النهاية، لقد ذكرنا لكم بعض المعلومات الخاصة بلعبة فورتنايت، وكذلك عن البطولة التي تقام بإسمها، بالإضافة إلى الجوائز المالية المرتفعة التي تحفز اللاعبين للفوز بالبطولات والمشاركة الفعالة فيها، وتخلق جو من المنافسة.