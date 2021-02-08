تحميل لعبة فورت نايت أحدث إصدار 2021 مجانا في 10 دقائق

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عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت الإصدار الجديد لعبة فورت نايت في هذه اللعبة الفريدة ستستمتع بمعركة البقاء على قيد الحياة من خلال القضاء على اللاعبين الآخرين الذين يستخدمون الأسلحة الفتاكة، Fortnite هي واحدة من أفضل ألعاب القتال من منظور الشخص الأول في العالم، حيث ستلعب مع الأصدقاء واللاعبين الآخرين حول العالم.

الإصدار الجديد من لعبة فورت نايت

قم بتنزيل لعبة Fortnite الغازية للأندرويد، تدور اللعبة حول البقاء على قيد الحياة حتى نهاية الجولة، اللعبة من صنع مؤسسة Epic Games المشهورة عالميًا، في الواقع تنتج هذه الشركة ألعاب Shooting في البداية باعتبارها لعبة Fortnite، إنها حول معركة الزومبي ولكن بعد نجاح اللعبة أضافت الشركة العديد من الميزات وإضافة ميزات العمل الجماعي على رأس هذه الميزات في بداية لعبة تحتوي على المحتوى التالي، لعبة يشارك فيها أربعة أشخاص يمكن للفريق اللعب بها 100 شخص، وبعد ذلك سينقلكم إلى الجزيرة، حيث ستقع أعمال قتل وحروب.

وبدأ الجميع القفز في أماكن عشوائية حتى أكمل مائة شخص القفزة، وفي بعض الحالات اندلعت الحرب، يجب أن يتعاون الفريق ويتذكر أن يظل مركزًا ويبحث عن مكان آمن، ولا تنسى البحث عن الأسلحة والتدمير الأشجار النشطة، يمكنك أيضًا تدمير المنازل والقضاء على السيارات، وهذا يسمح لك بإنشاء مبانٍ كبيرة لتحسين مستواك في اللعبة، ولا تنس أن ميكروفون اللعبة المدمج يسمح لك بالتحدث إلى أصدقائك كما لو كان في فريق معك، فإن لعبة فورت نايت الأكثر إثارة أصبحت متاحة من جديد على مواقع الألعاب والتطبيقات الخاصة بالألعاب للأطفال والكبار.

أخر نسخة للفورت نايت للأندرويد

قم بتنزيل لعبة Fortnite [أحدث إصدار] للأندرويد، في هذه اللعبة الفريدة ستستمتع بالمعارك من أجل البقاء على قيد الحياة من خلال القضاء على اللاعبين الآخرين الذين يستخدمون الأسلحة الفتاكة من أجل العيش حتى النهاية ولتربح باللعبة.

كيفية تحميل اللعبة للأندرويد

في هذه المقالة يمكنك الحصول على اللعبة حيث يتنافس الفريق ليكون الفائز، وأنشأ 100 لاعب من Fortnite Battle Royale غطاءً وشكلوا ساحة معركة معادية حية، وكن الفائز باللعبة لفترة أطول لتحقيق الفوز، ثم أحضر المؤن إلى الداخل، وفي اللعبة يمكنك الحصول على أسلحة وذخيرة لبناء الجدران والقلاع، ولتحميل الإصدار الجديد من لعبة فورت نايت لأجهزة الأندرويد اضغط على الرابط التالي: