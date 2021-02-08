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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبه ببجي وكيفية شحن الشدات من الموبيل ، لعبة ببجي الكوري أصبحت من أشهر الألعاب المستخدمة في العالم، يقوم عدد كبير جدا من الأشخاص باستخدام هذه اللعبة، ويتم اللعب في مجموعة، ويشترط وجود اتصال بالأنترنت عند البدء في اللعب .

طريقة تحميل لعبه ببجي وكيفية شحن الشدات من الموبيل

بسبب كون اللعبة حديثه الإصدار لم تقوم الشركة بصنع ملف خاص بها بداخل متجر بلاي.

يجب عليك أولا تحميل برنامج يسمي VPN وتثبيته على الجهاز الخاص بك، ثم قم بتثبيت الملف الخاص بالنسخة الكورية.

بعد تثبيت النسخة قم بحذف الملفات لمتجر بلاي وقم بالبحث على لعبة ببجي الكورية وقم بتحميلها علي جهازك.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالخطوات من خلال الاي دي

أولاً يجب على اللاعب الدخول مباشرة على موقع ببجي الرئيسي لكي يشترى المفاتيح الخاصة باللعبة التي تسهل له تحقيق الفوز

لكي يشترى المفاتيح الخاصة باللعبة التي تسهل له تحقيق الفوز وعند الدخول على الموقع سوف تظهر له قائمة يجب على اللاعب إدخال البيانات وخاصة تحديد الدولة المقيم بها اللاعب .

بعد ذلك يضغط اللعاب على كلمه انطلاق بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ويقوم بتحديد الشدات التي يحتاج شرائها وذلك من خلال موقع ببجي الرئيسي .

بعد ذلك يجب على اللاعب إدخال الاى بي الخاص به ثم يحدد طريقة الدفع الخاص به ولإتمام عملية الشحن يجب تحديد أنواع وأعداد الشدات التي يحتاجها .

وأخيراً يقوم اللاعب بالضغط على كلمة ادفع الموجود في أخر الصفحة .

مواصفات السيارات في لعبه ببجي

استخدام السيارات في لعبه ببجي يسهل على المشاركين الوصول إلى الأماكن بأقصى سرعة ويوجد سيارة تسمى بـ The dacia أفضل أنواع السيارات في السرعة.

هذه السيارة بها مقاعد للفريق بأكمله ومغطاه لذا تحمي الفريق من طلقات الرصاص.

في هذه النسخة يشارك ١٠٠ شخص حقيقين أيضا قاموا بتسجيل الدخول مثلك، وهي نفس الفكرة العامة هي البقاء حيث الفائز هو الذي يبقى اخر شخص حيا في ساحة المعركة وهي محيط الخريطة.

يوجد ميكروفون حتى يستطيع الفريق التواصل والتحدث معا.

كيفية الحصول علي شدات UC بطريقة ومجانية

من المؤكد ان لعبة ببجي من اكثر الالعاب شعبية وتشويق وإثارة، حيث وصلت عمليات البحث على لعبة بيجي الى الملايين كما انه يتم تحويل النقاط الى رصيد أو من خلال الرصيد نستطيع الحصول على شدات UC .

يمكن الحصول على 20 نقطة وذلك بطريقة مجانية من خلال الدخول على اللعبة يومياً .

من خلال مشاهدة جميع الإعلانات التي تعرض في اللعبة يمكن الحصول على على نقاط ويتم تحويلها إلى رصيد .

وياضاً يتم الحصول على شدات UC عند تحميل الالعاب والتطبيقات من خلال لعبه ببجي .

مميزات لعبة ببجي الكورية

تقوم لعبة ببجي بتقديم هدايا للاعبين لتشجعيهم وتحمسيهم على اللعب بأقصى جهد لديهم، مما يجعل اللعبة تمنحهم صناديق مميزة.

تعد النسخ القديمة من لعبة ببجي تعطي الهدايا بمقابل مادي، لكن لعبة ببجي تمنح الهدايا مجانيا بدون أي مقابل مادي يذكر.

لقد تم توضيح الفكرة العامة للعبة حتى يعلم بها الأشخاص، قبل البدء في استخدامها حتى يكون مُلم بكل تفاصيلها، ويجب توخي الحظر من استخدامها من قبل الأطفال الصغار، حتى لا يتعلموا منها سبل العنف.