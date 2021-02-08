نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواهر فري فاير بدون شحن مجاناً كل يوم بطريقة مضمونة وتسريبات الشخصية القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جواهر فري فاير بدون شحن مجاناً كل يوم بطريقة مضمونة وماهي تسريبات الشخصية القادمة وهل هي مجانية أم لا؟، يمكنك الآن ولأول مرة الحصول على جواهر freefire بدون تعب وبطريقة مضمونة، دقيقة واحدة فقط كل يوم تستطيع من خلالها شحن 200 جوهرة أو أكثر، لن تُفكر مُجددا في شحن جواهر freefire مع هذه الطريقة الرائعة بدون تخطي عروض أو مشاهدة الفيديوهات، فقط عليك تطبيق طريقة واحدة سنتحدث عنها تفصيلا وستتمكن من خلالها شحن جواهر فري فاير يومياً، إليكم اليوم الطريقة الأسهل والأفضل لشحن جواهر مجانية في لعبة freefire المميزة والتي ازداد الإقبال عليها مؤخرا بشكل هائل.

جواهر فري فاير بدون شحن مجاناً

طريقة واحدة تُمكنك من الحصول على عدد لا نهائي من جواهر freefire بدون الحاجة للشحن على الإطلاق، وهي تنزيل أبلكيشن جوميا باي JUMIA PAY الشهير والآمن للغاية، والذي ستتمكن من خلاله شحن جواهر فري فاير مضمونة بشكل يومي أو كل يومين على الأكثر، بعد تنزيل جوميا باي على هاتفك سيظهر معك جميع البلدان العربية ومُعظم بُلدان العالم أجمع، عليك إختيار الدولة ولا تقلق عزيزي الزائر فالسيرفرات العربية جيدة للغاية، قم بعد ذلك بالضغط على تسجيل دخول ثم إدخال الإيميل الخاص بك ورقم الجوال الخاص بك كذلك، وسيتم إرسال رسالة نصية لك على الهاتف لتفعيل الحساب وتأكيد تسجيل الدخول، ثم عليك إدخال هذا الكود في المكان المُخصص له.

طريقة مضمونة للحصول على جواهر freefire

عقب تسجيل الدخول إلى جوميا باي وحتى تستطيع الحصول على جواهر فري فاير بدون تعب، قم بالضغط على خانة الهدية المتواجدة بجانب القائمة الرئيسية، ثم كل ما عليك هو أن تقوم بهز الهاتف وستحصل على جائزة جديدة كل يوم، قد تحصل على سبعين نقطة أو ما يُعادل 5 دولارات وقد تستفيد بخصومات تصل إلى 15%، حيث يقوم التطبيق يوميا بتفعيل الهدية وكل ما عليك هو الدخول إلى التطبيق وهز هاتفك للحصول على الجوائز اللا نهائية كل يوم في توقيت ثابت، حيث يبدأ العداد منذ حصولك على جائزة اليوم وبعد 24 ساعة من هذا الوقت يتم تحديث جائزة جديدة في التطبيق، الهدف من ذلك هو حصولك على النقاط والتي تستطيع استبدالها بعد ذلك بجواهر فري فاير مجانية.

عقب حصولك على سبعين نقطة أو خمسة دولارات وفي حالة رغبتك في استبدال تلك النقاط، سنلاحظ ظهور عدة ألعاب ومواقع تسوق داخل التطبيق، منها على سبيل المثال لعبة بابجي ولعبة فري فاير، عليك الضغط على لعبة freefire لتحويل النقاط إلى جواهر داخل اللعبة، ثم إدخال ال ID الخاص بحسابك داخل اللعبة، وسنجد أن الخمسين جوهرة تعادل خمسة عشر نقطة، والألف جوهرة تعادل مئة وتسعون نقطة وهكذا، يمكنك إختيار عدد الجواهر حسب عدد النقاط التي قمت بجمعها.

شخصية مدمرة مجانية أفضل من ألوك

وفي تسريبات جديدة لشخصيات فري فاير القادمة وهل هي مجانية أم لا، انتشرت تسريبات تفيد بقدوم شخصية مدمرة أفضل من ألوك ويمكنك الحصول عليها بشكل مجاني، HP مرتفع في الشخصية ويمكنك زيادته عن طريق وضعك للثلج في طريقك، وتستطيع الوصول إلى 200HP عن طريق وضعك 5 عوائق ثلجية، الشخصية متواجدة بالفعل حالياً على سيرفر المطورين بشكل مجاني، ومن المنتظر أن تطرح على الموقع وليس المتجر، ميزة هذه الشخصية أنها إذا كنت تملك الثلج فتستطيع الحفاظ على HP مرتفعا إلى أقصى حد.