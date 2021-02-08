طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الجوال والبلاي ستيشن مجانا 100% بدون فيزا

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عمر شويل - جدة كيفية تنزيل لعبة فورت نايت، تعنبر لعبة فورت نايت واحدة من الألعاب القتالية التي تجعلك تتنافس مع اللاعبين من أجل أن تحقق الفوز بها، كما أن لعبة فورت نايت تتميز بالعديد من المميزات، والتي منها إجراء المحادثات مع أصدقائك في الفريق من خلال الميكروفون المتواجد في اللعبة.
تحميل لعبة فورت نايت على الجوال
تم إصدار لعبة فورت نايت في عام 2017م، كما أنها من الألعاب التي تتوافق مع كافة الأجهزة سواء كان الكمبيوتر أو الجوالات أيفون أو الاندرويد بالإضافة إلى أجهزة أكس بوكس والأجهزة اللوحية، والعديد من محبي ألعاب الفيديو يفضلون لعب هذه اللعبة لأنها توفر ميزة اللعب الجماعي مع الأقربين، وعلى الرغم من أن هذه اللعبة تتوافق مع العديد من الأجهزة إلا أن العديد يفضل لعب فورت نايت على الهواتف الذكية خلال وقت الفراغ.
خطوات تحميل فورت نايت
سنقدم لكم الآن أفضل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على الهاتف:
- يتم الذهاب إلى الصفحة الخاصة باللعبة من هذا الرابط https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/mobile/android/get-started .
- وبعد ذلك سوف تجد عدة خيارات فعليك بالضغط على خيار “Epic Games App” المتواجد أمامك في واجهة الصفحة.
- النقر على الموافقة لتحميل الملف، وبعد ذلك يتم تنصيب الملف يدوياً بعد أن تنتهي من التحميل مباشرة.
- يتم تشغيل Epic Games، من ثم النقر على تحميل لعبة فورت نايت.
- انتظر قليلاً لكي يتم الانتهاء من تحميل اللعبة، وبعد تثبيت اللعبة عليك بالدخول إليها والتسجيل فيها للتمكن من اللعب.
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