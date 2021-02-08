كيفية تحميل لعبة فورت نايت في موسمها الحادي عشر Fortnite مجانان 100%

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عمر شويل - جدة تبدأ المغامرة مع Fortnite Season 5 Chapter 2: Zero Ground. انضم إلى Agent Jones وقم بتجنيد أعظم الصيادين في العالم الحقيقي مثل Mandalorian لمنع الآخرين من الهروب، حارب من أجل الشرف في الساحة القديمة، واحصل على مكافآت من شخصيات جديدة، وجرب أسلحة قوية جديدة وغريبة، فلا تدع المغامرة تفوتك، الدور في إنتظارك، أسرع للعيش بمغامرة جديدة. لعبة فورت نايت فورت نايت في موسمها الحادي عشر: بعد أقل من يومين من الاصطدام بشهب ضخم في الموسم العاشر من “Fortnite” ابتلع ثقب أسود خريطة اللعبة بأكملها، وعادت اللعبة للظهور بعد إصدار الموسم الحادي عشر (الفصل الثاني). خريطة اللعبة وتحديث أسلوب اللعب.

تم تعليق البث المباشر للعبة عبر الإنترنت اعتبارًا من ليلة الأحد، واستبدل البث المباشر للثقب الأسود على صفحتها على تويتر، وتم إصدار فيديو ترويجي للموسم الجديد للعبة.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون شيئًا عن اللعبة، تسمح Fortnite لما يصل إلى 100 لاعب بالقتال بمفردهم أو كجزء من فريق، وسيكون الفائز الأخير في ساحة المعركة الافتراضية هذه. تحميل فورت نايت نزيل لعبة فورت نايت : يبدأ العد التنازلي للعبة بالصاروخ الذي أطلقته قاذفة صواريخ Dusty Boat.

شاهد اللاعبون الذين كانوا متصلين بالإنترنت خلال حدث “Doomsday” انفجار النيزك في اللعبة، والذي بدا وكأنه يمحو خريطة Fortnite بأكملها.

تم جر هؤلاء اللاعبين إلى حفرة كبيرة، ثم ظهر ثقب أسود في منتصف الشاشة.

اجتذب الفيديو الترويجي للموسم الجديد “Fortnite Chapter 2” أكثر من 700000 مشاهدة في أقل من ساعتين على Twitter.

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