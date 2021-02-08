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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة فورت نايت Fortnite أحدث إصدار 2021 مجانا في المقال التالي
عمر شويل - جدة قم بتنزيل ألعاب Fortnite، تعد Fortnite حاليًا واحدة من أكثر الألعاب شيوعًا، يمكننا تنزيلها على هواتف Android و iPhone وأجهزة الكمبيوتر، في هذه المقالة سوف نقدم لك متطلبات تنزيل فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر و Android.
لعبة فورت نايت
تحميل لعبة فورت نايت :
توفر Fortnite سلسلة من ميزات الرقابة الأبوية لمساعدتك في تحديد ما يمكن لأي لاعب رؤيته والقيام به في Fortnite، بالإضافة إلى عناصر التحكم في Fortnite، يمكنك أيضًا إنشاء وحدات من خلال Epic Games Store وألعاب وحدة التحكم المفضلة لديك (بما في ذلك PlayStation و Xbox و Nintendo Switch والأجهزة المحمولة).
- تتضمن أدوات الرقابة الأبوية من خلال متجر Epic Games والنظام الأساسي المفضل لديك خيار تقييد عمليات الشراء.
تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر
يجب أن تكون سرعة المعالج ونوع Core i5 2.8 جيجا هرتز.
- يجب أن تكون وظيفة رسومات الكمبيوتر هي Nvidia GTX 660 أو DX11 GPU المكافئة لـ AMD Radeon HD 7870.
- حجم الذاكرة 8 جيجا بايت رام.
- يمكن تنزيل ألعاب Fortnite على أنظمة التشغيل Windows 7 و 8 و 10.
- نظام Mac: Mac OSX Sierra (10.13.6+).
- ما هي متطلبات تنزيل ألعاب Fortnite على نظام Android
- يجب أن يكون النظام Android 5.0 أو أحدث.
- أو معالج رسوميات Mali G71 MP12 Mali G72 MP 12 أو أقوى.
- 3 جيجا بايت أو أكثر من ذاكرة الوصول العشوائي.
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