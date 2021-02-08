نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة فورت نايت Fortnite أحدث إصدار 2021 مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قم بتنزيل ألعاب Fortnite، تعد Fortnite حاليًا واحدة من أكثر الألعاب شيوعًا، يمكننا تنزيلها على هواتف Android و iPhone وأجهزة الكمبيوتر، في هذه المقالة سوف نقدم لك متطلبات تنزيل فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر و Android.

لعبة فورت نايت

تحميل لعبة فورت نايت :

توفر Fortnite سلسلة من ميزات الرقابة الأبوية لمساعدتك في تحديد ما يمكن لأي لاعب رؤيته والقيام به في Fortnite، بالإضافة إلى عناصر التحكم في Fortnite، يمكنك أيضًا إنشاء وحدات من خلال Epic Games Store وألعاب وحدة التحكم المفضلة لديك (بما في ذلك PlayStation و Xbox و Nintendo Switch والأجهزة المحمولة).

تتضمن أدوات الرقابة الأبوية من خلال متجر Epic Games والنظام الأساسي المفضل لديك خيار تقييد عمليات الشراء.

تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر

يجب أن تكون سرعة المعالج ونوع Core i5 2.8 جيجا هرتز.