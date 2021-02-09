تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021

احتلت شركة تويوتا اليابانية مكانة فريدة داخل الأسواق العالمية للسيارات، خاصة السوق المصرية.

وتعتبر السيارة "كورولا" واحدة من أشهر الإصدارات واكثرها تأثيرًا، حيث أثبتت كفاءتها وقدرتها لسنوات عديدة، ليحل علينا موديل 2021 بالعديد من الإمكانيات والمواصفات الفنية.

حصلت السيارة على حزمة من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل، منظومة وسائد الحماية الهوائية AIR BAGS، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الحماية من السرقة، ومرايات كهربائية جانبية، بالإضافة إلى باقة أخرى من التجهيزات مثل، مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، متصلة بشاشة عرض داخلية بلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد المهام، ومثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية.

و تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول "مانيوال" والآخر أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT ، ومن خلال هذه الإمكانيات تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 10.8 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا كورولا موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 295 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 320 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل ACTIVE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 323.500 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 355 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل COMFORT + 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 358.600 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك / سمارت موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 385 ألف جنيه.

الفئة السابعة سمارت / أوتوماتيك / فتحة سقف موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 405 ألف جنيه.

الفئة الثامنة أوتوماتيك موديل GR 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 455 ألف جنيه.

الفئة التاسعة أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 460 جنيه

- كورولا هايبرد أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 محرك 1800 سي سي بسعر 576 ألف جنيه

- كورولا هايبرد أوتوماتيك هاى لاين موديل 2021 محرك 1800 سي سي بسعر 616 ألف جنيه.