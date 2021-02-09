نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة فتافيت عبر النايل سات لمتابعة أفضل برامج الطهي من كل مطابخ الوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة فتافيت من أهم الترددات التي يبحث عنها عُشاق الطهي، فعلى الرغم من انتشار العديد من القنوات الفضائية الخاصة بمجال الطبخ على القمر الصناعي نايل سات، إلا أن قناة فتافيت قد حازت على العديد والعديد من المتابعين والمحبين لها، والمتابعين عبر جميع أرجاء الوطن العربي، لكن للأسف في الأول من أبريل 2016 أعلنت انضمامها لباقة BeIN ولمتابعتها يجب الاشتراك بالباقة، وسنوضح من خلال السطور التالية تردد القناة.

قناة فتافيت

هي قناة إماراتية حيث يتم تقديمها من دُبي، رغم أنها تعتبر حديثة نسبياً فقد تم إنشائها عام 2012م، ألا ولكنها استطاعت أن تصنع أسم لها يتابعه الكثير، فهي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية في مجال الطبخ في الوطن العربي، وتقدم المطابخ المتنوعة، فمنها برامج تقدم الطبخ المصري، والطبخ المغربي، والطبخ الجزائري وغيرها.

تردد قناة فتافيت

يمكن استقبال القناة عبر القيم التالية:

القمر التردد FEC الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 10930 H 2\3 أفقي 27500

برامج قناة فتافيت

برنامج ملح وفلفل: وهو من تقديم ” وفاء الكندري”.

برنامج سلمى في البيت: وهو من تقديم “سلمى سليمان”.

برنامج مطبخ مي: وهو من تقديم “مي يعقوب”.

الهدف من عرض قناة فتافيت

وتعتبر القناة الأولى في الوطن العربي في ذلك المجال، فهي تهدف إلى تقديم طرق تجهيز ألذ الأطعمة لتعليم السيدات والفتيات كيفية تحضير وتجهيز شتى الأنواع الشهية واللذيذة، التي يعشقها الكبير والصغير.

ولديها فريق عمل ممتاز فهي تضم مجموعة من أفضل الطهاة الذين يتمتعون بالاحترافية في مجال الطبخ، فدائماً ما تحرص القناة على تقديم ألذ الوصفات حتى تناسب كافة الأذواق، وبذلك نصل إلى نهاية المقال الذي تحدثنا به عن قناة فتافيت وأهم برامجها وترددها عبر القمر الصناعي نايل سات.