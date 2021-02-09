نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Aljanah على كافة الأقمار الصناعية لتقديم أناشيد الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعداد هائلة لا تتوقف عن البحث على تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Aljanah نظراً أن هذا التردد يُعد واحداً من أبرز ترددات قنوات الأطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط، لذا من موقعنا ثقفني سنقدم لكم تردد طيور الجنة عبر قمر النايل سات وقمر العرب سات، ومن الجدير ذكره أننا سنسرد لكم ما تقدمه القناة على شاشتها الذهبية، يجعلها قناة الأطفال الأفضل على الساحة في الآونة الأخيرة، فإنه القناة لها مميزات لا تُحصى ولا تُعد.

تردد قناة طيور الجنة 2021

يُذكر أن هذه القناة تابعة لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، وقد تم تأسيس القناة في عام 2008، ومن هذه اللحظة والقناة مخصصة للطفل العربي، وتتطور يوماً بعد يوم، وتتميز قناة طيور الجنة أن محتواها تقوم بعرضه على شاشتها على مدار 24 ساعة دون توقف على مدار اليوم، كما أنها عندما تقوم بتقديم فواصل إعلانية، تكون هذه الفواصل قصيرة للغاية، وذلك حتى لا تصيب الأطفال من مشاهديها في مختلف الفئات العمرية بالملل والرتابة.

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تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تردد القناة: 11399.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على قمر عربسات

تردد القناة: 11632.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز هذه القناة أنها تقدم محتواها لمختلف الفئات العمرية من الأطفال الصغار من عمر العامين وحتى عمر إثنى عشر عاماً، حيث أنها تقدم باقة متنوعة من البرامج على شاشتها تناسب الأطفال في هذه الفترة العمرية، كما أنها تقدم باقة متميزة من الأناشيد ذات الألحان المخصصة للصغار، حتى يسهل عليهم حفظها والتعلم منها، لذا احرصوا على ضبط تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد.