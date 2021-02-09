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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل في تطبيق توكلنا بعد أن أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية تطبيق توكلنا للتعرف على الأماكن المتواجدة بها ظهر بعض من المشاكل التي واجهها العديد من المواطنين عند استخدام تطبيق توكلنا ، وفي هذا المقال سنذكر لكم ما هي أبرز مشاكل تطبيق توكلنا وطريقة حلها وكيفية التسجيل في تطبيق توكلنا.
طريقة تسجيل في تطبيق توكلنا
يمكنكم التسجيل في تطبيق توكلنا من خلال القيام بتحميل التطبيق على الهاتف الخاص بك ثم اتباع الخطوات التالية:
- يتم تحميل تطبيق توكلنا من خلال الهاتف الجوال، وبعد ذلك يتم الدخول إلى أيقونة التطبيق التي ستظهر في الهاتف بعد إتمام عملية التحميل فوراً.
- عليك عزيزي القارئ بأن تقوم باختيار تسجيل جديد في تطبيق توكلنا.
- وبعد ذلك يتم إدخال تاريخ الميلاد ورقم الهواية، ثم النقر على الموافقة على الأحكام والشروط.
- عليكم بتعيين كلمة السر وتأكيدها من خلال كتابتها مرة أخرى.
- يتم تفعيل خيار GPS لكي تقوم بتحديد محل المسكن.
- عليك عزيزي القارئ بأن تقوم بتفعيل خيار GPS، لتحديد محل السكن الخاص بك.
- قم بتعبئة كافة بيانات الاستبيان الصحي.
- وفي الخطوات الأخيرة يتم تحديد الأشخاص التي تعيش في محل السكن وكتابة كافة المعلومات الخاص بهم، ثم الضغط على “ابدأ” لكي تنتهي من عملية التسجيل.
ما هي مشاكل تطبيق توكلنا ؟
- من أبرز مشاكل تطبيق توكلنا هي مشكلة عدم قابلية عمل التطبيق وهذا الخلل يتم إصلاحه في السيرفرات.
- مشكلة عدم عمل تطبيق توكلنا، ويمكن حله من خلال مسح التطبيق وتنزيله مرة أخرى.
- مشكلة لا يمكن استخدام التطبيق بوجود جيلبريك، وهذه المشكلة من أكثر المشاكل التي يتعرض إليها الكثير من مستخدمي التطبيق ولكي تقوموا بحل هذه المشكلة عليكم بإعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى.
- مشكلة لا يمكن استخدام للأقل من 15 سنة، ويمكنكم حل هذه المشكلة من خلال تقديم وثيقة تثبت قرابة المراهق أو الصبي.
- من مشاكل تطبيق توكلنا أيضاً عدم وصول رمز التحقق عند إتمام عملية تسجيل الدخول.
- مشكلة تعليق التطبيق، وفي هذه الحالة يمكنكم الاستعانة بالفريق التقني من أجل القضاء على هذه المشكلة ونهائياً.
- مشكلة “هذا الجهاز لا يدعم تطبيق tawakalna” ويمكننا حلها من خلال ترقية نسخة الاندرويد.
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