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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل في تطبيق توكلنا بعد أن أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية تطبيق توكلنا للتعرف على الأماكن المتواجدة بها ظهر بعض من المشاكل التي واجهها العديد من المواطنين عند استخدام تطبيق توكلنا ، وفي هذا المقال سنذكر لكم ما هي أبرز مشاكل تطبيق توكلنا وطريقة حلها وكيفية التسجيل في تطبيق توكلنا.

طريقة تسجيل في تطبيق توكلنا

يمكنكم التسجيل في تطبيق توكلنا من خلال القيام بتحميل التطبيق على الهاتف الخاص بك ثم اتباع الخطوات التالية:

يتم تحميل تطبيق توكلنا من خلال الهاتف الجوال، وبعد ذلك يتم الدخول إلى أيقونة التطبيق التي ستظهر في الهاتف بعد إتمام عملية التحميل فوراً.

من خلال الهاتف الجوال، وبعد ذلك يتم الدخول إلى أيقونة التطبيق التي ستظهر في الهاتف بعد إتمام عملية التحميل فوراً. عليك عزيزي القارئ بأن تقوم باختيار تسجيل جديد في تطبيق توكلنا .

. وبعد ذلك يتم إدخال تاريخ الميلاد ورقم الهواية، ثم النقر على الموافقة على الأحكام والشروط.

عليكم بتعيين كلمة السر وتأكيدها من خلال كتابتها مرة أخرى.

يتم تفعيل خيار GPS لكي تقوم بتحديد محل المسكن.

عليك عزيزي القارئ بأن تقوم بتفعيل خيار GPS، لتحديد محل السكن الخاص بك.

قم بتعبئة كافة بيانات الاستبيان الصحي.

وفي الخطوات الأخيرة يتم تحديد الأشخاص التي تعيش في محل السكن وكتابة كافة المعلومات الخاص بهم، ثم الضغط على “ابدأ” لكي تنتهي من عملية التسجيل.

ما هي مشاكل تطبيق توكلنا ؟