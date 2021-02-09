مسبار الأمل الإماراتي ينجح في الوصول إلى مداره بكوكب المريخ

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم "الثلاثاء" عن نجاح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى مداره بكوكب المريخ.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي "نبارك للإمارات والعرب بوصول مسبار الأمل لمداره" في كوكب المريخ.

وقطع مسبار الأمل مسافة 493.5 مليون كيلومتر للوصول إلى الكوكب الأحمر قبل أن يتخذ في المرحلة العلمية مداراً بيضاوياً حول المريخ على ارتفاع يتراوح بين 20,000 إلى 43,000 كيلومتر، يستغرق فيه المسبار 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ.

ويُعد المدار الذي اختاره فريق الإمارات لاستكشاف المريخ مبتكرا للغاية وفريدا من نوعه وسيسمح لمسبار الأمل بإمداد المجتمع العلمي بأول صورة متكاملة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ وطقسه على مدار 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع.