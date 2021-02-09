ننشر أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية الخاصة بشركة بيجو، عن الأسعار الرسمية للنسخة 508 موديل 2021، و تعد هي واحدة من اصدارات الأسد الفرنسي العريق، و التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث زودت بعدة تجهيزات و باقة متطورة من مواصفات الحماية.

تستمد بيجو 508 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

تستطيع السيارة عبر هذه الإمكانيات الفنية، أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية فقط، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 9.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.

حصلت بيجو 508 على حزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS إلى جانب ستائر الحماية الجانبية، و نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و برامج دعم و مساعدة الفرامل، و خاصية التحكم الالكتروني الخاص بتوازن السيارة.

بالإضافة إلى نظام متابعة ضغط الاطارات، و مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وفرامل يد كهربائية،و مرايات طي جانبية كهربائية، وحساسات مطر، و زر تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح.

كما تحتوي أيضًا على باقة من التجهيزات مثل، مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 10 بوصة، وفتحة سقف بانوراما للفئات الأعلى تجهيزًا.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بيجو 508 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 479.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 519.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 598.990 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT LINE RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 604.990 جنيه.