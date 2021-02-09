نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس الرياضية القطرية عبر مُختلف الأقمار الصناعية وأهم برامجها في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتطلع جميع عشاق وجماهير الساحرة المستديرة على وجه الخصوص والمهتمين بالرياضات المختلفة بشكل عام لاستقبال تردد قنوات الرياضة المختلفة، وذلك لمتابعة جميع الأحداث الرياضية المختلفة، وجميع المباريات بشكل خاص، وتقدم قناة الكأس سبورت المباريات والدوريات وتغطيها تغطية شاملة وبشكل جيد وبتقنية عالية، لذا يحرص كل مُحبي الرياضة على استقبال تردد قناة الكأس الرياضية القطرية.
قناة الكأس الرياضية
تعد قناة رياضية قطرية، وقد ظهرت لأول مرة في شهر أبريل لعام 2006م، ونظراً لبرامجها المميزة وتغطيتها الحية والمستمرة لجميع الأحداث الرياضية التي تهم المواطن العربي، سواء كانت عالمية أو عربية، استطاعت أن تلفت الأنظار إليها، وبشكل خاص لعشاق كرة القدم، وقد زادت أسهمها لدى الجماهير بعد تغطيتها الناجحة لدورة الألعاب الأسيوية والتي كانت في الدوحة وذلك منذ ما يقرب من 15 عام، تحديداَ في عام 2006م، وتوالت نجاحات القناة حيث استطاعت تغطية مباريات كأس العالم وكأس آسيا وكأس الخليج، ومن أهم مميزاتها تقديمها لجميع موادها بوضوح عالي الجودة.
جوائز قناة الكاس
تقديراً من الإعلام لجهود قناه الكاس، تم تكليل جهودها بعدة جوائز ومنها جائزة أفضل قناة رياضيةعربية وذلك بعد بداية عملها بعام واحد، لتؤكد للجميع جودتها، كما حصل أحد مقدمي أشهر برامج القناة وهو برنامج المجلس المذيع “خالد جاسم” علي جائزة أفضل مذيع عربي، وحصلت القناة أيضاً على جائزة بروماكس بنك دلتا آسيا في نيويورك.
برامج التي تقدمها Alkas HD
- برنامج المجلس، والذي يقدمه الإعلامي خالد جاسم.
- برنامج الحكم، والذي يقدمه الإعلامي بدر بلال.
- برنامج 90 دقيقة، والذي يقدمه الإعلامي فالح الشهري.
- برنامج فض فض، والذي يقدمه كل من مشعل الشمري وحماد العبيدي.
- برنامج جرايد والذي يقدمه جاسم حسين وناريمين أمير الدين، ومعهم أيضاً عهد حسن.
- “مع سمعه”: لإسماعيل علي.
تردد قناة الكأس الرياضية
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|القمر الصناعي
|EX1,1,2,3,4
|V 12245
|
27500
|عرب سات
|EX2,5,6,7,8
|H 12418
|EX1,1,2,3,4
|H 11919
|نايل سات
|EX1
|H 11678.07
|سهيل سات
|2
|V 3660
|آسيا سات
|2
|H 12183.3
|22500
|جلاكسي
يمكن الحصول على القناة عبر الترددات وإدخال تلك القيم في جهاز الاستقبال الخاص بكم.
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