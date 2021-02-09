نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل تطبيق توكلنا علي جوال هواوي Tawakkalna HUAWEI from App gallery في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل تطبيق توكلنا علي جوال هواوي، وذلك لتحميل التطبيق مسموح بالتحميل له علي جميع جوالات هواوي سواء العاملة بالنظام الجديد إما الفعالة بالنظام القديم فلم تتوقف عليها خدمة جوجل بلاي لتنزيل التطبيقات علي جوال هواوي وتطبيق توكلنا هو من احد التي قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالمملكة لتوفير تطبيق توكلنا علي جوالات هواوي.

خدمات تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو من اهم التطبيقات المستحدثة من الحكومة السعودية وتم استحداث تطبيق توكلنا في فترة انتشار فيروس كرونا المستجد covid 19، وبعض الفيروسات التي بدأت في الاستحداث مؤخرا مثل فيروس نبياه، ويعتبر تطبيق توكلنا يساعد المملكة في الحد من انتشار الفيروس والمحافظة علي صحة المواطنين بالمملكة وهدف تطبيق توكلنا هو منح التصاريح الإلكترونية لموظفي القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة، وذلك بالتعاون مع كثير من الجهات الحكومية علي رأسهم وزارة الصحة بالمملكة، وبعد إجراءات الحذر التي أجرتها المملكة وتم رفع إجراء المنع تم إنشاء تطبيق توكلنا لعمل العديد من الخدمات الجديدة الهامة التي ساهمت في العودة الآمنة وذلك من خلال معرفة الحالة الصحية لكل من سجل علي تطبيق توكلنا ومستخدمي التطبيق من خلال الإكواد التي تمت ادرجها في التطبيق وهي أكواد ملونة التي تدل علي الحالة الصحية لمستخدم التطبيق والتي تتمتع بأكثر الدرجات أماناً وخصوصية وخدمات تطبيق توكلنا تتلخص في الآتي :

يساعد تطبيق توكلنا علي خدمة العنوان الوطني.

خدمة الجواز الصحي عبر توكلنا.

خدمة المحفظة الرقمية.

خدمات عرض المخالفة العامة.

خدمات تصاريح العمرة “تصاريح اعتمرنا”

خدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية.

خدمة الجوازات.

مشاركة بطاقة الوضع الصحي.

عرض مواعيد مراجعة الجهات العدلية.

عرض تصريح العمرة.

فحص فيروس كورونا.

تنبيهات تطبيق توكلنا TAWAKKLANA.

خدمات لوحة البيانات.

خدمة رعاية التابعين والمضيف.

خدمات إنشاء التجمعات.

تسجيل الدخول اليدوي للتجمع.

تحميل تطبيق توكلنا لجوال هواوي Tawakkalna HUAWEI

بعد أن أعلنت شركة الهيئة السعودية “سدايا” للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عن تطبيق توكلنا وإتاحته لهواتف هواوي العاملة بنظام جديد هارموني او اس الجديد بعدما أوفقت شركة جوجل العالمية شركة هواوي من التميل من جوجل بلاي Google play، ويمكن تحميل تطبيق توكلنا من خلال متجر هواوي App gallery ويمكن تحميل الرابط الرسمي لتطبيق توكلنا لجوال هواوي بنظام هرموني او اس كما قامت شركات التواصل الاجتماعي مثل سناب شات علي تحميل التطبيقات مثل توكلنا علي جوالات هواوي.