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عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة بسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء المستهلكة لجميع المواطنين، خاصة مع ظروف انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية، و المواطنين داخل المنازل بسبب انتشار الفيروس، ولذلك زادت استهلاك الكهرباء في المنازل، وهذا يعد بسبب زيادة تكاليف الاستهلاك اليومى للكهرباء للمواطن، ولذلك يمكن على جميع المواطنين إتباع العادات البسيطة، لكي يتم تقليل كمية الطاقة التي تستخدمها، وفي هذه الحالة سوف يتم توفير الكثير على جميع المواطنين المال بسبب استرشاد في الاستخدام، حيث أن في هذه الحالة سوف يجعل المنزل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، ولذلك يجب على جميع المواطنين إتباع العديد من النصائح، وغير المكلفة التي يتم تقديمها للمواطن من خلال موقع ثقفني.

الخطوات التي يجب إتباعها لكي يتم استرشاد الكهرباء :

١. تثبيت ترموستات ذكية قابلة للبرمجة :

أن هذه الترموستات الذكية الفعالة، تقوم بمعرفة جدولك الزمني المحدد، وتعيين درجات الحرارة المتوفرة للطاقة الكهربائية، وهذا عندما تكون بعيداََ عن المنزل، أو في حالة الخروج للعمل، حيث أن يمكن في بعد هذه الحالات يمكن لجميع المواطنين ضبط درجات الحرارة باستخدام الهاتف المحمول.

٢. تنظيف الثلاجة :

تنظيف الثلاجة شئ هام جداََ، حتى لا يكلف الفاتورة المستهلكة شهرياً، حيث أن “لفائف مُكثف الثلاجة الخارجية”، وفي هذه الحالة يؤدي إلى الكثير من المشاكل الكبيرة المرتبطة بكفاءة تبريد الثلاجة، ومن الجدير بالذكر أن شركة Natural Resources Canada NRCan الكندية، فإن المكثف المتسخة، تعوق تدفق الهواء، وسوف يتم تسبب في كفاءة عمل الثلاجة.

٣. استخدام سخان المياه :

لكي يتم انخفاض درجة حرارة سخان المياه، يجب على جميع المواطنين ضبط ترموستات السخان على 120 درجة فهرنهايت، في حالة توفير الطاقة الكهربائية، من خلال تقليل فقد الحرارة من سخان المياه، وهذا يؤدي إلى توفير حوالي 22% من تكاليف الطاقة سنوياً.

٤. أضف طبقات من العزل :

أنواع التدفئة لم تساعدك على إبقاء المنزل دافئاََ في موسم الشتاء، إلا إذا كان المنزل معزولاََ جيداََ، حيث أن قد ما يصل إلى 35% من درجة الحرارة عبر جدران الحوائط، 25% عبر السقف، 40 %بين الأبواب والنوافذ والأرضيات أيضاََ.