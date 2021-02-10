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عمر شويل - جدة أفضل 5 تطبيقات بديلة لتطبيق الواتس آب Whats App في عام 2021 م ، الواتس آب ( Whats App ) هو برنامج أمريكي مجاني يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية وصوتية، وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ويسمح لهم أيضًا بمشاركة الصور والمستندات والفيديوهات، فهو يعمل على أجهزة المحمول والكمبيوتر، ويُعد من أكثر التطبيقات انتشارًا في العالم بأكمله، وبعد انتشار الاخبار والمعلومات الكثيرة حول اكتشاف شركة Check Point للأمن الالكتروني عن ثغرة في الواتس آب، والتي تتيح تغيير محتوى الرسائل أو تغيير هوية مرسل الرسالة، جعل مستخدمي الواتس آب يشعرون بقلق شديد، ويفكرون في بديل له.

فالجدير بالذكر أن السياسة الجديدة لتطبيق الواتس آب ( Whats App ) تسمح بمنح المعلومات لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر الذي آثار ضجة وقلق بين الجميع، حيث أنه سيتم مشاركة المعلومات مع Facebook كرقم الهاتف المحمول و صورة الحساب ونشاطات المستخدم على التطبيق، إضافةً إلى تحديد المعرف الرقمي ( IP ) لجهاز الكمبيوتر أو المحمول، بالإضافة إلى جمع معلومات حول البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين، مما أدى إلى وجود مخاوف وردود أفعال غاضبة في تحديث الواتس آب الجديد بسبب وجود طرف آخر لديه بيانات، مما دفع شركة الواتساب تأجيل إطلاق التحديث الجديد إلى 15 مايو.

أفضل 5 تطبيقات بديلة لتطبيق الواتس آب ( Whats App )

نظرًا للمخاوف التي انتابت الجميع بسبب التحديث الجديد للواتس آب ( Whats App )، اضطر البعض إلى البحث عن تطبيق بديل للواتس آب ذو مميزات بديلة للواتس آب ومن أفضل خمسة تطبيقات بديلة لتطبيق الواتس آب، تطبيق ( Signal – Hike – Telegram – Viber – Wire ) فهذه التطبيقات سوف تحافظ على خصوصيتك وتجعلك آمنًا.

Signal

هو تطبيق مجاني ويعمل على جميع أجهزة المحمول، فهو سهل الاستخدام ويوفر الاتصال الصوتي والمرئي، ويمكنك استخدامه على سطح المكتب الخاص بالحاسوب، وتُعد جميع رسائله مشفرة لايمكن لأى شخص قراءة الرسائل على الإطلاق مما يجعله الأكثر أمانًا، ومن سلبياته عدم احتوائه على رموز تعبيرية متحركة، ومع ذلك يمكنك تحويل رموز تعبيرية من جهازك إلى التطبيق.

2 . Telegram

يُعد التليجراف بديلاً مناسبًا للواتس آب، فهو سهل الاستخدام وقائم على السحابة بحيث لا تفقد رسائلك أبدًا، يستخدمه أكثر من 200 مليون شخص، يتميز بالتشفير الافتراضي، مما يجعلك تشعر بالأمان لعد الاستماع لمكالماتك، وبالرغم من ذلك يجب عليك تشغيل تشفير الرسائل يدويًّا لمنع التخزين.

3 . Wire

هو تطبيق آمن مع تشفير شامل، محمي بالقوانين الأوروبية للاحتفاظ بالبيانات، يمتاز بالاتصالات الصوتية ومكالمات الفيديو الواضحة، يوفر حسابات شخصية مجانية وخطط أعمال مدفوعة مع مميزات إضافية، يدعم التطبيق مشاركة ملفات الوسائط المتعددة ومتاح لجميع أنظمة التشغيل مما يجعلك تستخدم 8 أجهزة في وقت واحد مع قدرتك على تنسيق النص وإنشاء قوائم داخل الدردشات ومن عيوبه أنه غير مجاني.

4 . Viber

من أكثر التطبيقات التي توفر ميزة المكالمات المجانية للمشتركين، وانخفاض سعر المكالمات لغير المشتركين، تم تطويره من قِبل الأيفون، لديه أكثر من 200 مليون مشترك.

5 . Hike