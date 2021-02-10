نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هواوي بي 50 برو في مصر والسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد شركة هواوي لأطلاق هاتفها الجديد هواوي بي 50 برو قنبلة الهواتف الذكية الجديدة، الذي سوف يحدث ضجه كبيرة في عالم الهواتف، حيث يأتي الهاتف بصورة عالية الدقة وشاشة تعمل بنظام الشلال منحنية من الجانبين، يتميز الهاتف بمواصفات عالية تميزه عن غيره من الهواتف الأخرى، وسوف يتم طرحه في الأسواق في شهر مارس 2021، وسوف يحقق نجاح كبير مثل هاتف Huawei P40، وجوال Huawei P40 Pro، وموبايل Huawei P40 Pro Plus، لأنه يدعم شبكات الجيل الخامس، ويتميز بكاميرات تعطينا صور وفيديوهات في غاية الدقة والجمال، وموصفات قوية ونظام تشغيل أند رويد ممتاز وبطارية عملاقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على مواصفات وسعر هاتف هواوي بي 50 برو.

مواصفات هواوي بي 50 برو

سوف نتعرف على مواصفات Huawei P50 Pro عملاق الهواتف الذكية الجديد وهى كالتالي:-

تبلغ أبعاد الجوال 9*72.6*158.2 ملم. نظام تشغيل الهاتف اند رويد 11. يبلغ وزن الهاتف 226 جرام. يأتي الجوال باللون الأبيض واللون الأسود. يحتوي الجوال على زجاج أمامي والظهر مصنوع من السيراميك. الجوال يحتوي على شريحتين اتصال من نوع Nano SIM. الموبايل يأتي بشاشة من نوع OLED وهى تعمل باللمس ويوجد بها 16 مليون لون. يبلغ حجم الشاشة 6.58 بوصة، ودقتها 2640*1200 بيكسل، وكثافة البكسلات 441 بيكسل لكل أنش، ومعدل تحديثها 90 هرتز، وتدعم تنقية .+HDR10الهاتف يأتي بإصدارين الأول بذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجا بايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجا بايت. الهاتف يدعم تركيب كارت ميموري. يأتي بمعالج قوي من نوع Kirin 1000 5G. بطارية الجوال سعتها 4200 مللي أمبير. يأتي بمعالج رسومي من نوع MP16 Mali-G76.نوع البطارية ليثيوم بوليمر. الجوال يدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 40 وات. الهاتف يأتي بمكبر صوت ستيريو، ويوجد أسفل الشاشة مستشعر بصمة الأصبع. الجوال به مستشعرات التسارع، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان. تحتوي الكاميرا الخلفية للجوال على خمس كاميرات دقة الكاميرا الأولى 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة تبلغ دقتها 40 ميجا بكسل، والكاميرا الخامسة من نوع TOF. الكاميرا الامامية للهاتف مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 32 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية من نوع TOF.

عيوب Huawei P50 Pro

هاتف هواوي بي 50 برو يوجد به بعض العيوب البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة من مكانها.

الجوال لا يحتوي على منفذ لسماعات الأذن.

لا يدعم الهاتف خدمات جوجل.

سعر هواوي بي 50 برو

سوف نتعرف معكم على سعر Huawei P50 Pro في مصر والدول العربية وهى كالتالي:-