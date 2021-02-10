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عمر شويل - جدة احذروا النسخة المزيفة لواتس اب على أجهزة الآيفون، نسخة مزيفة من تطبيق الواتس اب تستهدف أجهزة الايفون أعلنت أخر الاخبار التكنولوجية من خلال عدد من المواقع التقنية أن هناك من قام برفع تطبيق مزيف على هيئة تطبيق الواتس اب والذي يستهدف فئة محددة فقط هم فئات أصحاب الأجهزة الذكية هواتف الايفون، ويقال انه تم إنشاؤه من قبل إحدى شركات المراقبة الإيطالية لمراقبة أشخاص معينين لأهداف خاصة للشركة.

اصدار مزيف من واتس اب

ومن المعلومات الهامة التي تتعلق بتطبيق واتس اب المزيف أن الغرض منه العمل على قرصنة عدد من الأجهزة التابعة لآيفون التي يمتلكها اشخاص محددين في سبيل التعرف وجمع معلومات خاصة بهؤلاء المستخدمين وبالتالي تكون تلك المعلومات ليست فقط البيانات والمعلومات الأساسية بل أيضا كافة الرسائل الخاصة بالدردشة

بالتحديد بعدما اندمج تطبيق واتس آب الأصلي مع تطبيق الفيس بوك وأصبحت قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بهما واحدة وبالتالي لم تعد القرصنة على الشخص نفسه بل يمكنه أيضا الحصول على كافة المعلومات الخاصة بتطبيق فيس بوك والأصدقاء المدرجين في قائمة المستخدم أيضا.

كيفية خداع المستخدم

ومن جهة أخرى فقد تكرر هذا الأمر قبيل عام 2019 الماضي حيث قامت شركة ناسا بتطوير أحد التطبيقات التي تمكنه من استهداف عدد من المستخدمين مثل أفراد الصحافة ونشطاء حقوق الإنسان في عدد من المناطق العالمية وبالتحديد في دولة الهند آنذاك، ويعمل حاليا مختار الأمن السيبراني التابع لجامعة تورنتو في محاولات الكشف عن هذا التطبيق المزيف

وذلك فور إبلاغ مستخدمي هواتف الايفون عن استلام رسائل فورية تهدد الأمن الخاص بهم، ويقوم التطبيق المزيف بخداع المستخدمين من خلال إرسال رسائل نصية إليهم ليقوموا بتحميل التطبيق حيث بمجرد تحميل التطبيق يكون المستخدم وقع تحت قبة التجسس واختراق كافة المعلومات الخاصة بهم.