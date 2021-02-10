نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار ومواصفات موبايلات هواوي الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار ومواصفات موبايلات هواوي الجديد 2021، اسعار موبايلات هواوي وتعد هواتف هواوي ضمن قائمة أفضل الهواتف النقالة على مستوى الشرق الأوسط وتمكنت الشركة من خوض المنافسة الشرسة بين منتجي ومصنعي الهواتف النقالة الأخرى وتميزت هواتف هواوي في كونها قامت بطرح عدد من الموديلات المتنوعة التي تنافس في الأسعار الموديلات الأخرى بشكل كبير كما ان تحتوي على مواصفات مميزة منها سهولة الاستخدام وتقنية الصوت والصورة الى اخره من الامور التي يبحث عنها الراغبين في اقتناء الهواتف.

أسعار ومواصفات موبايل هواوي

هناك العديد من الموديلات التي قامت شركة هواوي بطرحها منها؛

هواوي Mate 30 pro ويتميز هذا الهاتف بكون الكاميرا الامامية ذات 32 بيكسل والخلفية 40 بيكسل ووحدة معالج النواة الخاصة به ثمانية النواة، وذاكرة الرامات بها 8 جيجا وسعة الذاكرة الداخلية 256 جيجا أما حجم الشاشة يبلغ 6.5 بوصة، ويتوافر الموديل بسعر 13.500 جنيه مصري.

هواوي نوفا 7i اما عن مميزات هذا الهاتف الكاميرا الامامية 16 بيكسل والخلفية ثنائية 8 بيكسل وثماني النواة أيضا، والذاكرة العشوائية 8 جيجا والداخلية 128 جيجا وحجم شاشة 6.4 بوصة وسعره 4000 جنيه مصري.

اسعار ومواصفات موبايلات هواوي

هواوي Y7A من أهم مميزات هذا الموديل كونه يندرج تحت الهواتف الذكية الأقل سعر من 3000 جنيه حيث يبلغ سعره 2930 جنيه مصري، ويتميز بكاميرته الامامية ال8 بيكسل والخلفية 48 بيكسل، وذاكرته العشوائية 4 جيجا ، والداخلية 128 جيجا، وحجم شاشته 6.67 بوصة.

هواوي P40 lite أما هذا الموديل يبلغ سعره المحلي 5110 جنيه مصري وكاميرته الامامية 16 بيكسل والخلفية 48 ميجا بيكسل وثماني النواة وذاكراته العشوائية 8 جيجا والداخلية 128 جيجا شاشه بحجم 6.4 بوصة.

هواوي Y7P يندرج أيضا تحت اسم الهواتف الأقل سعرا يبلغ قيمته 2400 جنيه مصري وتبلغ ذاكرته الداخلية 64 جيجا والعشوائية 4 جيجا وذات كاميرا خلفية 48 ميجا بيكسل.