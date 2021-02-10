نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار موبايلات شاومي xiaomi mi 10t pro 5g في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار موبايلات شاومي 2021 وقد استطاعت شركة شاومي في الآونة الأخيرة من إذاعة صيتها في الشرق الأوسط وتمكنت من زيادة نسبة المبيعات الخاصة بها، وتعد شركة شاومي من احد الشركات الصينية التي تقوم بإنتاج وتصنيع الهواتف الذكية واللوحية ويرجع تاريخ تأسيسها لعام 2010 وبدأت في بيع أول أجهزتها في عام 2011

حتى بلغ في وقتنا الحالي عدد الموديلات التي قامت بانتاجها 100 هاتف، ويعد هاتف شاومي أحد الهواتف التي يبحث عنها من يرغب في امتلاك هاتفه الخاص لما يتميز به من مواصفات تقنية خاصة وسوف نتابع من خلال السطور القادمة باقي التفاصيل التي تتعلق بموبيلات شاومي.

أسعار موبايلات شاومي 2021

أسعار موبايلات شاومي 2021 يعد هاتف شاومي xiaomi mi 10t lite 5g والذي يتوفر حاليا بالسوق المحلي في مصر أحد الهواتف النقالة المميزة حيث ان الكاميرا الامامية الخاصة به تتميز بدقة 16 ميجا بيكسل والخلفية رباعية 64, 8, 2, 2 ميجا بيكسل، ويبلغ حجم الشاشة 6.67 بوصة، وذاكرته العشوائية تبلغ سعتها 6 جيجا والداخلية متوفر ب64 او 128 جيجا، وتبلغ سعة البطارية 4820 مللي أمبير لكل ساعة، ويدعم خاصية الشحن السريع.

مواصفات وسعر شاومي xiaomi mi 10t pro 5g

مواصفات وسعر شاومي xiaomi mi 10t pro 5g أما هذا الهاتف يتوفر في السوق المحلي بسعر 8400 جنيه مصري تقريبا، ويتميز بخاصية معالج النواة النانو ميتر، وذاكرته العشوائية ذات سعة 8 جيجا، والداخلية 256 جيجا، والبطارية ذات سعة ال5000 مللي امبير، وحجم شاشته 6.67 بوصة وكاميرا خلفية ثلاثية 108, 13, 5 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 20 ميجا بيكسل، ويدعم خاصية الشحن السريع.

سعر ومواصفات xiaomi mi 10t 5g

أما هذا الهاتف يتوفر بالسوق المحلي بسعر 7000 جنيه مصري، وتبلغ ذاكرته العشوائية 8 جيجا، والداخلية 125 جيجا، ومزود بمعالج النانو ميتر بلس، وكاميرا امامية 20 ميجا وخلفية ثلاثية 64, 13, 5 ميجا بيكسل.