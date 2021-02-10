نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات واسعار موبايل سامسونج 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات واسعار موبايل سامسونج 2021 وتعتبر شركة سامسونج من احد اكبر شركات إنتاج الالكترونيات وهي تتبع كوريا الجنوبية، ويرجع تاريخ تاسيسها إلى عام 1938 وتمكنت من خوض المنافسة أمام شركة نوكيا العالمية لصناعة الالكترونيات، ولم تكتفي شركة سامسونج بإنتاج الأجهزة الإلكترونية فقط من هواتف بينما تمكنت من خوض سوق الالكترونيات وتصنيع الأجهزة التكنولوجية و المنزلية بشكل عام، وتمكنت حاليا من تحقيق انتشار واسع في مختلف البلاد العربية عن طريق مكاتب التوكيلات الرسمية التابعة لها وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أسعار هواتف سامسونج والمواصفات بشكل تفصيلي

هواتف سامسونج 2021

هواتف سامسونج 2021 تعد هواتف سامسونج من أكثر الهواتف التي قامت بخوض المنافسة مع كبار شركات الهواتف، ومن مميزات هاتف سامسونج S21 انه يتمتع بكاميرا أمامية 10 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية ثلاثية 64, 12, 12 ميجا بيكسل وحجم الشاشة 6.2 بوصة، وذاكرة داخلية 128 جيجا ويتوفر الهاتف بالسوق المحلي بسعر 14900 جنيه مصري.

مواصفات هاتف سامسونج S21 plus يتمتع بكاميرا أمامية 10 ميجا بيكسل وخلفية ثلاثية و ذاكرة داخلية 128 جيجا وحجم شاشته 6.2 بوصة ويتوفر الهاتف بسعر 18500 جنيه مصري.

سامسونج S21 Ultra أما هذا الهاتف يتميز بكاميرا أمامية 40 ميجا بيكسل وخلفية ثلاثية 108, 12, 10 ميجا بيكسل وحجم شاشته 6.8 بوصة، ويتوفر بسعر 22700 جنيه مصري.

مواصفات هاتف سامسونج M11

مواصفات هاتف سامسونج M11 ويتميز هذا الهاتف بكون سعره تحت اقل من 3000 جنيه حيث يبلغ سعره بالسوق المحلي حوالي 2250 جنيه مصري، ويتمتع بكاميرا امامية 8 ميجا بيكسل وخلفية ثلاثية 13, 5, 2 ميجا بيكسل/ مزود بمعالج نواة ثماني، وذاكرة عشوائية 3 جيجا اما الذاكرة الداخلية 32 جيجا.

سامسونج M21

مواصفات هذا الهاتف كونه ذات ذاكرة عشوائية 4 جيجا وأخرى داخلية 64 جيجا وحجم الشاشة 6.4 بوصة، ومعالج النواة ثماني، وكاميرا امامية واخرى خلفية ثلاثية ويبلغ سعره 3500 جنيه.