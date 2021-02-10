نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب هاوس تطبيق تواصل صوتي مباشر والاشتراك بمقابل مادي 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلوب هاوس تطبيق تواصل صوتي مباشر ، تصدر عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوة خلال ال24 ساعة الماضية، حتى أصبح تريند أول، في المملكة العربية السعودية، فما هو كلوب هاوس clubhouse، وكيفية استخدامه، ولماذا أحدث كل تلك الضجة وسط هذا العدد المهول، من النشطاء السعوديين، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، والجدير بالذكر أن مازال تطبيق كلوب هاوس غير خاضع للرقابة، وبالرغم من ذلك فهو ليس متاح إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس، وغير متاح في متجر تطبيقات أبل المحلي، أي أنه غير متوفر إلا على أجهزة أبل، التي لا يستطيع تحمل تكلفتها إلا المستهلكين الأكثر ثراء.

كلوب هاوس تطبيق تواصل صوتي مباشر

كلوب هاوس clubhouse كما ذكرنا هو واحد من تطبيقات التواصل الصوتي المباشر، يعتمد في استخدامه على الصوت، حيث يعطي السماح لكافة الناس، في جميع أنحاء العالم، بالتحدث من خلاله، ورواية القصص والأحداث صوتيًا، مما يتيح فرصة أكبر لمستخدميه، بالتعرف على بعضهم البعض، وتكوين صداقات جديدة حقيقية، وتطوير الأفكار، والتعرف على ثقافات جديدة، وكما وصفته الشركة المنتجة، أنه يتيح التعرف على الشخصيات المثيرة للاهتمام حول العالم مباشرة، مثل الفنانين والمشاهير، عن طريق التطبيق الصوتي المباشر.

كيفية عمل تطبيق كلوب هاوس clubhouse

والتطبيق يعمل بنظام الدردشات الجماعية، التي تتيح الدخول والخروج منها ببساطة، وهو شبيه لحد كبير جدًا من تطبيقات الاستماع، والبث الصوتي المباشر، وعلى نهج حفلات النادي الخاص، يعمل تطبيق كلوب هاوس، حيث يمكن بدء الدردشات، وفتح مجال للتحدث، ومشاركة العديد من القصص، وسرد الحكايات والمواضيع المختلفة، وبسهولة يستطيع كافة المشتركين الاستماع وعرض الأفكار من خلاله.

أسباب تزايد أعداد مستخدمي التطبيق في فبراير 2021م

والجدير بالذكر أن التطبيق الصوتي المباشر كلوب هاوس، ليس جديدًا، فقد تم إطلاقه من الشركة المنتجة، في أوائل عام 2020م، بالعام المنصرم، ولكن بشكل فجائي قام إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وأيضًا فلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة روبن هود، بعقد العديد من المناقشات عبر منصة كلوب هاوس، مما دفع المستخدمين بشكل غير مسبوق، بمتابعة استخدام التطبيق الصوتي المباشر كلوب هاوس.

طريقة الاشتراك في منصة التطبيق الصوتي كلوب هاوس 2021م

ومن المعروف أن السماح بالقيام بدخول الدردشة عبر كلوب هاوس clubhouse، لا يتم إلا في حال قام أحد أعضاء التطبيق، بإرسال دعوة لك للدخول، ولكن بدءًا من اليوم، سوف يكون الدعوات إلى المنصة بمقابل مادي، يتراوح بين 7.73 دولار أميريكي، إلى 69.59 دولار أميريكي، على مواقع التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة.