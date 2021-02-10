نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تلعب Minecraft || بالخطوات تحميل ماين كرافت للكمبيوتر 2021 مجاناً واستخدام الكيبورد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسهولة وبطريقة مجانية يمكنك تحميل ماين كرافت للكمبيوتر من خلال روابط مباشرة وسريعة التحميل، وذلك بكتابة اسم اللعبة على متصفح جوجل كروم وقبلها كلمة تحميل أو تنزيل (Minecraft download)، ويتسائل محبي اللعبة عن كيف تلعب ماين كرافت على الكمبيوتر أو اللاب والأجهزة اللوحية، وكذلك على هاتفك الجوال، وهذا ما نقدمه لكم الآن بالخطوات عبر موقعكم ثقفني، وتلك اللعبة مستقلة قائمة على لغة الجافا، وتم تطويرها عام 2009، وفي عام 2014 أصبحت تابعة لشركة مايكروسوفت.

طريقة تحميل ماين كرافت للكمبيوتر 2021 مجاناً

هناك الكثير من الألعاب متوفرة على الأجهزة المكتبية مثل (اللاب توب- الكمبيوتر- الجهزة اللوحية- الجوالات)، وفي ظل جائحة كورونا المستجد في العالم أجمع، ومع غلق المدارس بين الحين والآخر، وكذلك تحديد مدد لحظر التجوال أدى إلى وقت فراغ لدى جميع أفراد الأسرة وبدأ البحث عن الألعاب المناسبة، لذلك قدمنا الكثير من الألعاب الإلكترونية مثل لعبة ببجي بتحديثاتها الأخيرة مع موسم 17، وكيفية الحصول على شدات ببجي مجانا، ونأتي إلى لعبة ماين كرافت للكمبيوتر والجوال 2021 آخر إصدار، فهي تعد من اشهر العاب الكمبيوتر التي وصل لاعبيها لأكثر من 150 مليون شخص شهرياً، ويتم تحميلها بالخطوات التالية:

الدخول على المتصفح

ثم كتابة Minecraft download

يظهر لك موقع التحميل للعبة على الكمبيوتر

يتم الضغط على زر التحميل

تنتظر دقائق قليلة وتجدها على جهازك

ثم تقوم باستكمال خطوات تسطيب اللعبة

وعلى سطح المكتب للكمبيوتر ستجد الأيقونة الخاصة بها

متطلبات تشغيل ماين كرافت على الحاسوب

تتوافر Minecraft للكمبيوتر بنظام إصدار جافا للأنظمة الاساسية الويندوز، كما تتوافر ماينكرافت للويندوز 10 مع أي جهاز.

كيف تلعب ماين كرافت للكمبيوتر مجانا

وضحنا كيفية تحميل وتنزيل لعبة ماين كرافت على متصفحك المستخدم عبر الكمبيوتر، ثم نأتي لاستخدام الكيبورد للتحكم في اللعبة مع الفارة وهي:

مفتاح (w) التحرك للأمام وللتسريع يتم الضغط مرتين

مفتاح (s) التحرك للخلف

متاح (d) التحرك لليمين

مفتاح (a) التحرك لليسار

مفتاح (space) للقفز

مفتاح (shift) للانخفاض

استخدامات الفارة