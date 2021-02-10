نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة وفريدة لشحن جواهر فري فاير وشدات بابجي مباشرة بدون شراء أو تحويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فريدة وغير معروفة لشحن جواهر فري فاير وشدات بابجي مباشرة بدون شراء أو تحويل، وذلك بشكل مجاني تماماً ودون الحاجة لاجتياز أي نوع من الصفحات أو العروض ودون إدخال رقم هاتفك، لكل عشاق ألعاب رويال باتل نقدم لكم اليوم طريقة جديدة رائعة لشحن جواهر فري فاير مجاناً وكذلك الحصول على شدات بابجي مجانية، كل ذلك بشكل مباشر بدون الحاجة إلى شراء بطاقات جوجل وتحويلها إلى شدات وجواهر، أو البحث دون جدوى عن بطاقات جوجل مجانية ومحاولة تحويلها، فالطريقة التي سوف نقدمها لكم اليوم تستطيعون من خلالها الحصول على شدات بابجي أو جواهر فري فاير بشكل مباشر، وذلك دون الحاجة لتحويل أو شراء أو شحن، كما يمكنك الحصول على رصيد مجاني لهاتفك كأحد الخيارات المتاحة عبر برنامج المكافآت، طريقة اليوم مضمونة مليون في المائة وآمنة للغاية على حسابك.

طريقة جديدة لشحن جواهر فري فاير وشدات بابجي مجاناً

تستطيع شحن جواهر فري فاير وشدات بابجي مباشرة بدون شراء وبشكل مجاني تماماً ودون إدخال رقم الهاتف الخاص بك، الطريقة تتمثل في تنزيل ابلكيشن آمن جدا على جهازك لأنه يتواجد على متجر بلاي اسمه اربح معنا / winwithUS، تستطيع من خلاله شحن شدات ببجي موبايل بكل سهولة وكذلك الحصول على جواهر فري فاير، قم بتنزيل الأبلكيشن وتثبيته ثم قم بالدخول عليه وسوف يظهر لك عدة أسئلة سهلة وبسيطة جدا يمكن لأي شخص الجواب عليه، وفي حالة إجابتك إجابة صحيحة سوف تحصل على مجموعة من النقاط تستطيع بعد ذلك تحويلها إلى شدات أو جواهر، وعندما لا تستطيع إجابة الأسئلة تستطيع معرفة إجاباتها من جوجل وانت تجمع النقاط.

طريقة أخرى لربح الشدات والجواهر

طريقه أخرى غير الإجابة على الأسئلة للحصول على النقاط ومن ثم تحويلها إلى شدات وجواهر، قم بالدخول الى المهام الخاصة بالبرنامج سوف يظهر لك عده اختيارات منها المتابعة على فيسبوك، الاشتراك بقناة اليوتيوب الخاصة بالبرنامج، متابعة الصفحة على انستغرام، وكل خيار واشتراك يعطيك الكثير من النقاط، عند مشاركة التطبيق بين أصدقاءك كل صديقه تدعوه بالاشتراك سوف تحصل على 300 نقطة وكي تحصل على 300 نقطة سيتعين على صديقك ادخال الكود الخاص بك.

بهذه الطريقة تستطيع جمع الكثير من النقاط للحصول على شدات ببجي مجانا، واستمتع باللعبة السيزون ال17 بدون دفع الكثير من المال وبطريقة فعالة وآمنة على الجهاز، ومن خلال تجميع النقاط وشحن الشدات سوف ترفع من الآر بي الخاص بلعبة ببجي وترفع من مستواك إلى مستوى أعلى.

كيفية تحويل النقاط إلى شدات وجواهر

بعد حصولك على النقاط وفي حالة رغبتك في أجزاء عملية التحويل إلى شدات بابجي مجانية أو جواهر فري فاير، فقط قم بالضغط على ذر المكافآت وسوف تظهر لك قائمة فيها عدة خيارات وهي تحويل النقاط إلى شحن شدات بابجي، شحن جواهر فرى فاير، شحن رصيد للهاتف إذا كانت الخدمة متاحة، أرقام واتس أوروبية، على سبيل المثال قم بالضغط على شحن شدات بابجي وسوف تجد أن 15000 نقطة تعطيك على 63UC، و35000 تعطيك 198UC و 100000 نقطة تعطيك 770UC، و300000 نقطة تعطيك 2013UC، الآن يمكنك الاختيار وفقا للنقاط المتاحة لديك وتحويلها إلى شدات بابجي مجانية.