نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات XIAOMI MI 11 PRO تعرف على العيوب والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تم الإعلان عن الهاتف الذكي الرائد شاومي Xiaomi Mi 11 Pro بالتزامن مع العرض العالمي الأول لإصدار Mi 11 وهناك شائعة تقول إن Mi 11 Pro لن يتلقى شحنًا فائق السرعة بسعة تزيد عن 100 واط، الشيء هو أن Xiaomi قد اعتمدت شاحنًا جديدًا ينتج 67 واط من الطاقة، وفقًا للبيانات الأولية (ومنطقيًا أيضًا)، يتم توجيهها إلى هاتف ذكي جديد قوي معين، وأقربها هو Mi 11 Pro، إذا تبين أن الإشاعة صحيحة ، فسيتم شحن الهاتف الذكي أسرع من Mi 11، لكنه لن يصل إلى Mi 10 Ultra.

XIAOMI MI 11 PRO مواصفات

سيأتي Mi 11 Pro بشاشة منحنية 6.81 بوصة 2K رباعية، حيث تبلغ دقة هذه الشاشة 3200 × 1440 وكثافة بكسل تصل إلى 515 بكسل لكل بوصة.

وستدعم أيضًا معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز.

وشاشة التدرج اللوني DCI-P3.

بالإضافة إلى معالج Snapdragon 888، سيستخدم هذا الهاتف تقنية التخزين LPDDR5 و UFS3.1.

نتوقع أن يكون هناك إصدار ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجا بايت.

مواصفات الكاميرا

في قسم الكاميرا ، ستحتوي على كاميرا رئيسية فائقة النعل 50 ميجا بكسل.

سيكون هناك أيضًا عدسة تليفوتوغرافيّة تقريب رقمي جديدة بحد أقصى 120x.

علاوة على ذلك ، ستحتوي على كاميرتين فرعيتين ليست صغيرة جدًا.

مواصفات الشاحن والبطارية

يتطلع مستخدمين الإنترنت الآن إلى الإطلاق الرسمي لطراز Pro. وفقًا للتكهنات سيكون حجم بطارية Xiaomi Mi 11 Pro أكبر من Mi 11. يدعي تقريره أن Mi 11 Pro سيأتي مع بطارية 5000 مللي أمبير ± ثنائية الخلية. هذا ضخم ومقبول لأي هاتف ذكي رائد.

فيما يتعلق بقدرة الشحن ، فإنه سيدعم الشحن السريع 120 واط السلكية وما فوق 55 واط الشحن اللاسلكي السريع. يجب أن تكون سعة البطارية أعلى من 4000 مللي أمبير. هناك تقارير تفيد بأنه سيتم إطلاق Mi 11 Pro و Mi 11 Pro Extreme Edition في وقت مبكر من الشهر المقبل.

سعر هاتف شاومي Mi 11

حيث يبداء سعر الهاتف بـ 749 يورو.

بينما يأتى النسخة الاعلى بـ 256 جيجا بايت بسعر 799 يورو.

منذ إطلاق هاتف Xiaomi Mi 11 ، أصبحت شعبية هذا الجهاز عالية جدًا وقد نفد إلى حد كبير من المخزون. وفقًا لـ Xiaomi، فقد باعت أكثر من مليون وحدة من هذا الجهاز في 21 يومًا فقط. على الرغم من هذه المبيعات الضخمة، لا يزال الطلب مرتفعًا.