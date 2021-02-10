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عمر شويل - جدة كما بحث بعض الأشخاص عن طريقة تحميل الانستقرام والتسجيل به بحث آخرون عن كيف احذف حساب انستا وهذا لأن الانستقرام من الحسابات التي يتم إنشائها من أجل متابعة أخبار الفنانين وعارضين الأزياء، ولكن يمكن أن يشعر الإنسان بالملل ويريد أن يلغي حسابه وأن يحذفه بشكل نهائي ولكن لا يعرف الطريقة، يسعدنا أن نقدم لك الطريقة سواء الخاصة بالإلغاء من الويب أو من التطبيق، فتابع.

كيف احذف حساب انستا

يمكن للإنسان أن يحذف حسابه الموجودة على الانستقرام، كما يمكنه حذف كل الصور والفيديوهات والتعليقات وحتى الإعجابات الموجودة على منشوراته بكل سهولة، والجدير بالذكر أن حذف حسابك بشكل غير نهائي والذي يكون عبر حذف التطبيق أو تعطيل الحساب لا يحذف كونك مستخدم في الانستقرام، ولكن طريقة الحذف النهائية تحذف كونك مستخدم بالانستقرام، وطريقة الحذف النهائية تكون باتباع التالي:

قم بفتح الصفحة التي تستطيع منها حذف حسابك من على الانستقرام بشكل نهائي.

ثم سجل دخول به.

اختر سبب حذفك لحسابك على الانستا.

أعد كتابة كلمة سر الحساب مرة ثانية.

ثم انقر على “حذف حسابي نهائياً”.

طريقة حذف الانستا نهائياً باستخدام التطبيق

توجد طرق عديدة لحذف الحساب الخاص بك على الانستقرام، فطريقة تتم عبر الويب وطريقة أخرى تتم عبر التطبيق، وطرق شتى أخرى، وتستطيع أن تحذف حسابك الخاص بالانستقرام نهائياً باستخدام التطبيق، وباتباع الطريقة الآتية:

افتح التطبيق.

انقر على “صورة ملفك الشخصي”.

افتح الإعدادات الموجودة في التطبيق، وتستطيع فتح الإعدادات عبر النقر على الثلاث نقاط الموجودة بالهواتف الأندوريد أو عبر الدائرة المسننة الموجودة بالهواتف الأيفون.

مرر لأسفل، ثم قم باختيار “مركز المساعدة”.

اضغط على “إدارة الحساب”.

انقر على” حذف الحساب”.

قم بالضغط على السهم الموجود بجانب “كيف احذف حسابي”، تظهر إليك قائمة اختر منها “رابط إلغاء الحساب” ثم انقر عليها.

سجل دخول على حسابك الذي ترغب في حذفه بشكل نهائي.

ثم وضح السبب الذي دفعك لحذف حسابك على الانستقرام بشكل نهائي.

أعد تسجيل الباسورد الخاص بحسابك على الانستقرام.

ثم انقر على “حذف حسابي نهائياً”.

واضغط “موافق”.

تمكنا في مقالنا من توضيح إجابة سؤالكم كيف احذف حساب انستا وورد في الإجابة طريقة الحذف النهائية من على الويب وطريقة الحذف النهائية عبر التطبيق، كما قدمنا الطريقة بمنتهى الدقة، وقدمنا الخطوات كاملة لكي تستطيع تنفيذها بمنتهى اليسر، وتأكد أن حذفك للتطبيق لا يعني حذف الحساب بل يعني تعطيله، فإذا رغبت في الحذف النهائي تابع المقالة.