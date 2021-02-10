نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي واتلانتا اليوم || تردد قناة ليبيا الرياضية 2 الناقلة لمباراة إياب نصف نهائي كاس إيطاليا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ليبيا الرياضية 2 الناقلة اليوم مباراة نابولي ضد اتلانتا في الدور قبل النهائي “مباراة الإياب” من بطولة كأس إيطاليا والتي انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، كما تقوم القناة أيضا ببث مباريات العديد من المباريات الليبية والإفريقية، ومباريات الدوري التونسي والجزائري والمغربي والموريتاني، وتقوم في الاستوديوهات التحليلية بتحليل أداء اللاعبين في المباريات وقياس مستوى الأداء، كما أعلنت المحطة مؤخرا فتح مباريات كأس إيطاليا بالموسم الأحدث لها للجمهور مجانا عبر شاشتها المفتوحة ، مما رفع البحث الدوري عليها في أوقات المباريات.

تردد قناة ليبيا الرياضية النقالة مجاناً مباراة نابولي ضد اتلانتا اليوم نصف نهائي كأس إيطاليا

نصف نهائي كاس إيطاليا

تقوم القناة بنقل مباريات كاس إيطاليا في الموسم الجديد مما رفع نسب المتابعات عليها من دول الشرق الأوسط في أسيا وإفريقيا على السواء، وقد تعرضت القناة للعديد من التشويشات عليها في وقت المباريات إلا أنها واصلت نقل أغلب المباريات، وقد أعلنت نقل مباراة الإياب في نصف نهائي كاس إيطاليا عبر شاشتها المفتوحة اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي واتلانتا

تقوم عدد من القنوات الرياضية بنقل مباراة اليوم بالاشتراك مع قناة ليبيا الرياضية 2، ومن القنوات الناقلة للمباراة:

تردد قناة ليبيا الرياضية 2: على النايلسات 7 على تردد 12302 – استقطاب رأسي – ترميز 27500 – تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة دازن الإسبانية 2: DAZN 2 HD Spain – قمر استرا ASTRA 19.2E – 10729 V 22000.

تردد قناة تي في بي : TVP Sport HD Poland – Hotbird 13’E – 10834 V 275.

تردد قناة الراي 1: Rai 1 Italy- Hotbird 13’E – 11766 V 29900

توقيت مباراة نابولي وأتلانتا

تعرض مباراة الإياب في نصف نهائي كاس إيطاليا بين فريقي نابولي وأتلانتا في التوقيتات التالية:

في تمام الساعة 9:45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة.

في الساعة 20:45 بتوقيت المغرب العربي.

في الساعة 10:45 دقيقة بتوقيت السعودية.

وهي من القنوات الرياضية السباقة في نقل المباريات الأوروبية، حيث تقوم فقط القنوات الإيطالية بنقل مباريات كأس إيطاليا ولم تتمكن أي قناة من شراء حقوق البث الفضائي مما قد يحرم الجماهير العاشقة للكرة الإيطالية من متابعة المباريات والفرق المفضلة لديهم، لذلك كان إغلاق القناة عن نقلها بمثابة طوق أمل ونجاة لجماهير الكرة الأوروبية من قاطني الوطن العربي.