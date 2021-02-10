نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر وكيفية الحصول على الأسلحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت وكيفية الحصول على الأسلحة،لعبة فورت نايت من أشهر الألعاب المستخدمة في العالم حيث وصل عدد المستخدمين إلي٢٥٠ مليون فأكثر حول العالم، تعتمد فكرة اللعبة على البقاء للأقوى . تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر أولاً يجب عمل حساب خاص على Epic Games وهى تعتبر الشركة التابعة لعبة فورت نايت لكي تستطيع تحميل لعبة فورت نايت والتى من خلالها يستطيع اللاعب تحميل اللعبة بكل سهولة من خلال Epic Games Launcher .

لكي تستطيع والتى من خلالها يستطيع اللاعب تحميل اللعبة بكل سهولة من خلال Epic Games Launcher . ثم ننتقل الى صفحة فورت نايت من خلال موقع Epic Games Launcher ثم تضغط على تحميل لعبة فورت نايت .

من خلال موقع Epic Games Launcher ثم تضغط على تضغط على ويندوز من على الكمبيوتر إذا بدأت اللعبة في التحميل .

بعد انتهاء التحميل يمكنك حفظ ملف تحميل اللعبة على أي مكان في الكمبيوتر ولكن يفضل حفظه على سطح المكتب حتى يسهل لعبها بسهولة .

ثم نضغط على ملف Epic Games Launcher بعد تحميلة على الجهاز ثم نثبته على الكمبيوتر بسهولة ، من الممكن ظهور رسالة تغيير الإجراءات لكى تناسب مع إعدادات فروت نايت تضغط على كلمة نعم أو موافق .

تضغط على كلمة نعم أو موافق . سوف يتم فتح الموقع عليك البحث عن صفحة فورت نايت من علمة التبويب التحميل .

قم بالضغط على زر Get الموجود في أخر الصفحة لتحميل اللعبة وذلك بعد الدخول على الصفحة .

وسوف تلاحظ من ناحية اليسار المكتبة المتواجد بها صورة لعبة فورت نايت أضغط عليها .

أضغط عليها . وأخيراً سوف يطلب منك تثبيت كلمة لعبة فورت نايت وسوف يتم إضافة اختصار للعبله على سطح المكتب . كيفية تحميل فورت نايت للجوال أولاً يجب على اللاعب إنشاء حساب وفتح حساب بفتح حساب خاص لكي يتم الدخول على اللعبة .

ثم يدخل اللاعب على الموقع الرسمي الخاص بالشركة المطورة للعبة أبيك جاميز .

ثم يختار كلمة تسجيل الدخول .

بعد ذلك يختار اى بلد يوجد بها اللاعب .

ويجب على اللاعب اكتمال جميع البيانات المطلوبة منه مثل الاسم والبريد الالكتروني الخاص به .وأخيراً يختار اللاعب كلمه إنشاء الحساب . شروط لعبة فورت نايت من الممكن اللعب بطريقة منفردة أو جماعية في لعبة فورت نايت ، يشارك فيها ١٠٠ لاعب لمحاربة أشخاص على هيئه زومبي.

، يشارك فيها ١٠٠ لاعب لمحاربة أشخاص على هيئه زومبي. الأشهر استخداما في لعبة فورت نايت هي لعبة فورت نايت رويال، يتم تسجيل الدخول بأميل خاص يتم التحقق من خلاله ويتم تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور.

هي لعبة فورت نايت رويال، يتم تسجيل الدخول بأميل خاص يتم التحقق من خلاله ويتم تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور. لا يوجد شروط بالنسبة لعمر المشترك.

تبدأ اللعبة بالهبوط من الخريطة بسلاح واحد فقط وهو الفأس ومن ثم تبدأ بجمع الأسلحة والذخائر للدفاع عن النفس فى ساحة المعركة.

تبدأ اللعبة ب ١٠٠ مشارك يقاتلون وكلما تم قتل عدد كبير من الأشخاص تصبح ساحة المعركة أصغر الخريطة ولابد من بقاء شخص واحد فقط ويكون هو الفائز . الأسلحة في لعبه فروت نايت تتميز الأسلحة بالتنوع على ألوانها وكل لون يشير إلى شيء معين فالسلاح ذات اللون الأبيض هو منتشر وشائع والسلاح الأزرق نادر، والسلاح الأخضر غير شائع والسلاح ذات اللون البرتقالي أسطوري والبنفسجي ملحمي.

أن الألعاب من أجمل الأشياء التي تسعد الكثير من أطفال وكبار ولعبه فورت نايت من الألعاب المحبوبة لدي الجميع، لكن لابد من توخي الحظر عن استخدامها من قبل الأطفال. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر وكيفية الحصول على الأسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.