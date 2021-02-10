نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع جديد لشحن شدات ببجي مجانا 2021 والحصول على آلاف الشدات بطرق شرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ببجي موبايل هي أكثر الألعاب المتداولة بين جميع الفئات خاصةً الشباب والأطفال واشتهرت اللعبة في بداية 2017 واستمرت شهرتها ولم تندثر على عكس جميع الألعاب نظراً لكثرة التحديثات التي تحفز اللاعبين بإستمرار ولكن تحتاج اللعبة الكثير من الشدات التي تعتبر الطريقة التي تسهل عمليات الفوز في اللعبة ويزداد البحث عنها باستمرار منذ بداية إطلاق الموسم الجديد لبيجي موبايل ونقوم بتقديم شرح الطرق الفعالة المجانية للحصول تلك الشدات بشرط تحميل لعبة ببجي موبايل لا تحتاج هذه الشدات الكثير من الشرح فهي ينطبق عليها مقولة السهل الممتنع بسبب إنتشار طرق عديدة ولكنها وهمية وغير صادقة، يمكنك متابعة أفضل الطرق السهلة من خلال هذا المقال.

طرق شحن شدات بابجي مجانا 2021

الطريقة الأولى:

الدخول أولاً إلي الموقع الخاص بشدات ببجي موبايل من خلال مربع البحث لدى جوجل وقم بكتابة موقع شحن شدات بابجي. بعد ظهور الصفحة الرسمية على الشاشة سيتم إظهار العديد من الخيارات نقوم بإختيار الإختيار الأول أو الثاني فكلهم يؤدي إلي نفس النتائج ولكن تم إنشاء اختيارين فقط لتخفيف عمليات التحميل على السيرفر و لتجنب الأعطال بسبب الضغط على الموقع. بعد ذلك سيظهر لك صفحة أعداد كثيرة من المستخدمين. نقوم بالضغط على كلمة start mode. قم بكتابة رمز الـid في المربع المخصص ثم والمربع الآخر كتابة user name التابع للاعب داخل اللعبة. تحديد نوع الجهاز سواء أندرويد أو أيفون. تحديد عدد الشدات التي ترغب بها والتي تبدأ من 500 شدة تقريباً. عند الضغط على كلمة continue سيتم الحصول على الشدات المجانية.

الطريقة الثانية

تقوم لعبة ببجي أثناء اللعب من خلال تطبيق اللعبة بعرض الإعلانات على هيئة صور وإعلانات عن برامج وألعاب مختلفة وفيديوهات قصيرة وعند مشاهدة هذه الفيديوهات يتم إكتساب الشدات مقابل الفيديوهات ولكن يجب إكمال الفيديو دون تخطي وسيتم تجميع عدد من الفيديوهات وبعد ذلك يتم الحصول على الشدات بشكل شرعي ومضمون مئة بالمئة.

الطريقة الثالثة:

قامت الشركة المالكة ببجي موبايل بإطلاق بعض المواقع الإلكترونية التي تتيح إمكانية شحن الشدات بسهولة وبطريقة مضمونة وذلك من خلال البريد الخاص باللاعب داخل اللعبة وسيتم الحصول على الشدات بشكل فوري، وهناك بعض التطبيقات التي تمنحك بعض الأسئلة وعند الإجابة الصحيحة يتم منح كثير من الشدات المختلفة.