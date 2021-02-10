نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021 الناقلة نهائي البطولة العربية بين أتحاد جدة والرجاء البيضاوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ البحث على تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي بطل المغرب، واتحاد جدة السعودي بطل المملكة العربية السعودية المقرر لعبها السبت القادم الموافق 13 من شهر فبراير الجاري في المغرب، نحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة حتى يستطيع محبي وعشاق الكرة العربية متابعة المباراة النهائية بين الفريقين الكبيرين.

نبذة مختصرة عن قنوات أبوظبي الرياضية

قنوات أبوظبي الرياضة هي قنوات إماراتية متخصصة في الرياضية تبث برامجها من أستوديوهاتها في مدينة أبوظبي، والقنوات منها المفتوح ومنها المشفر وهي ملك شركة أبوظبي للإعلام انطلقت عام 1969، وكانت تبث بصيغة SD ومع تطور الدوري الإماراتي وتحديداً عام 2008 انطلقت القنوات في التطور الشامل، وتم تغير الصيغة من SD إلي HD وأخيراً القنوات تبث بتقنية 4K لمزيد من المتعة للمشاهد العربي، وحصلت القنوات على بطولات عالمية هامة مثل كأس العالم للشباب التي أقيمت في مصر عام 2009، وفي نفس العام حصلت على كأس العالم للناشئين تحت 17 عام التي أقيمت في نيجيريا، وحصلت القنوات على حقوق نقل الدوري الألماني.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات HD

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12226 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد تنقل القناة نهائي كأس العرب للأندية الأبطال بين أتحاد جدة السعودي و الرجاء البيضاوي المغربي، من ملعب الأمير عبد الله بالمغرب، السبت القادم في تمام السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والقناة هي الناقل الحصري للبطولة وتستعد لتغطية متميزة للمباراة المرتقبة، لكي تلبي طموحات متابعيها في كل مكان. أهم حقوق قنوات أبوظبي الرياضية مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي. مباريات كأس رئيس الدولة. مباريات الدوري الهولندي الممتاز في كرة القدم. مباريات السوبر المصري والسوبر الإماراتي. تنقل القناة جميع المسابقات الفردية والجماعية التي تقام في الإمارات.